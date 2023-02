🔴 Napoli, dalla gioia all’illusione: la notizia gela i tifosi azzurri

Il Napoli continua a lavorare per mantenere il primo posto in classifica, ma nel frattempo si è aperto un nuovo scenario per la rivale.

Il Napoli sta procedendo sul proprio percorso per mantenere il primo posto in classifica di Serie A. Il distacco accumulato, di ben 13 punti, sull’Inter attualmente seconda, sprona gli azzurri a fare del proprio meglio. Di volta in volta, così come contro lo Spezia nella tarda mattinata di domenica. Ma, nel frattempo, è arrivata una notizia che potrebbe guastare le feste ai tifosi azzurri.

Il Napoli si concentra sugli impegni da affrontare, tra campionato italiano di massima serie e Champions League. Mentre una diretta concorrente in Italia non sta vivendo un periodo propriamente tranquillo. Si tratta della Juventus, che ha perso molte posizioni in classifica dopo la sentenza emanata ormai qualche tempo fa.

La Juve ancora non conosce, infatti, con assoluta certezza il proprio futuro prossimo. E a questo proposito i punti di penalizzazione hanno fatto certamente sorridere i tifosi azzurri, che dal canto loro hanno effettivamente visto scendere in classifica una loro diretta concorrente. Ma l’ultima notizia arrivata potrebbe cambiare le carte in tavola. E guastare le feste ai partenopei.

Juventus, la novità per i bianconeri può guastare l’umore degli azzurri: ecco cosa può accadere ora

Così, tramite il proprio profilo ufficiale ‘Twitter’, ha riferito novità consistenti sui bianconeri il giornalista Tancredi Palmeri: “Crescono i bisbìgli su una probabile revoca della penalizzazione alla Juventus. Nelle camere del potere la famiglia Elkann–Agnelli si starebbe muovendo poderosamente. Smuovendo la politica scesa in campo prepotentemente“. L’indiscrezione adesso potrebbe cambiare un intero scenario.

“Anche così – ha aggiunto il giornalista – si spiegano le uscite di Salvini e Abodi“. La situazione che sta riguardando la Juventus sta facendo molto parlare di sé e sicuramente non sta lasciando sicuri i tifosi bianconeri. Ma la notizia sicuramente sta aprendo un’altra prospettiva per un’intera tifoseria.