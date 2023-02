Napoli, salti di gioia per Osimhen e compagni: il motivo è dolcissimo

Al Napoli si festeggia per la nuova notizia comunicata stamattina, che fornirà un ulteriore incentivo alla conquista dello scudetto italiano.

Prosegue a spron battuto la corsa del Napoli verso il titolo nazionale italiano. I ragazzi di Luciano Spalletti affronteranno domenica lo Spezia nella 21a giornata di Serie A, cercando di difendere, se non di incrementare, il vantaggio sulle loro inseguitrici. Una cosa non così improbabile, visto che domenica sera si gioca Inter-Milan. Il prossimo turno di campionato, quindi, potrebbe rappresentare un altro step decisivo per il tanto agognato scudetto.

Un trofeo che sarebbe la consacrazione di un gruppo eccezionale creato l’estate scorsa da Giuntoli e Spalletti, pur sacrificando alcuni senatori sul mercato e puntando sui giovani. Ma che sarebbe anche una buona notizia per le casse della società, al momento non proprio floride. Il Napoli ha infatti scelto la via della sostenibilità, come dimostra la storia del tetto d’ingaggio, che la prossima estate potrebbe costare l’addio a Lozano e Zielinski.

Ecco perché vincere la Serie A avrebbe un valore importantissimo non solo in termini sportivi e di prestigio, ma anche economici. Tra premi della Lega di Serie A e qualificazione UEFA, infatti, conquistare il titolo italiano avrà un ritorno di circa 30 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori premi passando uno o più turni in Champions League. E tutto ciò ha fatto sì che il presidente De Laurentiis decidesse di dare un piccolo incentivo ai suoi ragazzi.

Scudetto al Napoli? De Laurentiis prepara un regalo fuori programma

Lo riporta stamattina la ‘Gazzetta dello Sport’: in caso di vittoria dello scudetto, il patron dei campani elargirà un premio straordinario ai suoi giocatori. Straordinario nel vero senso della parola, visto che tecnicamente il premio scudetto è già previsto dal contratto di ogni singolo giocatore. Ma il presidente ha deciso lo stesso di stanziarne uno in più.

L’entità del premio non è nota a nessuno, per il momento, ma si sa che è stata una decisione di De Laurentiis, e che nessuna richiesta è arrivata dai giocatori. Un ulteriore incentivo, quindi, anche per evitare trattative e discussioni che potrebbero distrarre i giocatori dall’obiettivo. Ora, a Osimhen e compagni non resta che giocare le prossime partite e meritarsi il premio extra.