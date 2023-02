😱 Napoli-Osimhen, doccia gelata per i tifosi: la sentenza è durissima

Il Napoli ha consacrato Osimhen in questa stagione come uno dei maggiori attaccanti al mondo, ma il suo futuro in azzurro è molto incerto.

“Il campionato è già vinto”, sentenzia Enrico Fedele, intervenuto su Televomero al programma ‘L’infedele’. E d’altronde, difficile dargli torto: con 13 punti di vantaggio sulla seconda, questo scudetto lo può perdere solo il Napoli. Anzi, domenica potrebbe allungare ulteriormente, approfittando del derby Inter-Milan. Ma attenzione a non prendere sotto gamba le partite che restano alla fine della stagione.

Siamo a inizio febbraio, ma in realtà il campionato ha appena superato la metà, e domenica si disputerà la 21a giornata (l’anno scorso, per dire, a questo punto si era già alla 24a). La strada, insomma, è ancora lunga, e il Napoli dovrà giostrare le proprie energie fisiche e mentali anche sull’impegno in Champions League. Parlare di scudetto “già vinto”, insomma, rischia di essere fuorviante.

Ma il vero punto su cui Fedele ha voluto porre l’accento è un altro. Infatti, se per l’opinionista la sfida in Serie A è una pratica già quasi archiviata per i ragazzi di Spalletti, “il vero problema verrà dopo”. Certamente, il Napoli a fine stagione dovrà decidere cosa sarà del suo futuro: trattenere i pezzi pregiati o cederli? E un nome tra i più importanti è già fortemente indiziato come partente.

Osimhen, il vero guaio del Napoli: parla Enrico Fedele

Le cessioni sembrano essere purtroppo il futuro del club partenopeo. A partire da Lozano e Zielinski, che non sembrano interessati a ridursi l’ingaggio per rispettare il salary cap di De Laurentiis, e che vanno a scadenza nel 2024. Ma soprattutto Victor Osimhen, “il primo giocatore che la società deve vendere” secondo Fedele.

La motivazione è essenzialmente economica: “Se il nigeriano chiede 10 milioni d’ingaggio, il Napoli non se lo può permettere”. È vero, infatti, che Osimhen ha un contratto fino al 2025, ma ormai ha dimostrato di essere un top player mondiale, e vorrà un adeguamento di contratto. Per lui inoltre sono già arrivate offerte, e il Manchester United sarebbe pronto a stanziare 100 milioni di euro almeno la prossima estate. De Laurentiis non intende perdere a zero nessuno di questi elementi, per cui è probabile che già tra sei mesi il Napoli inizierà a cedere i suoi pezzi pregiati.