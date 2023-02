Occhio Napoli, brutte notizie per Osimhen: adesso è ufficiale

Il Napoli vuole tenersi stretto Osimhen, che sta vivendo una stagione straordinaria, portando la squadra allo scudetto. Eppure non è tutto ok.

Non ci dovrebbe essere discussione possibile sul talento di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano classe 1998 sta vivendo una stagione pazzesca e sta trascinando il Napoli a uno scudetto che, a inizio stagione, pareva impossibile. Questo rendimento eccezionale ha però attirato l’interesse di tanti club interessati a lui, pronti a fare offerte da capogiro per il suo cartellino.

Nelle scorse settimane si è infatti parlato di un interessamento da 100 milioni di euro del Manchester United per il giocatore azzurro. De Laurentiis, però, per adesso non ne ha voluto sapere di venderlo: privarsi a gennaio della sua stella, prima di vincere lo scudetto, sarebbe stata una follia. In futuro, però, non si può certo escludere che la cessione possa avvenire. Anzi, c’è chi ritiene, come l’opinionista Enrico Fedele, che sia praticamente scontata per la prossima estate.

Ma nel frattempo, Osimhen resta al Napoli, e il gennaio 2023 sarà ricordato, parlando del nigeriano, esclusivamente per le sue prestazioni eccezionali contro squadre come Juventus e Roma. 5 gol e 1 assist in 5 partite, un rendimento di primissimo valore che ha condotto a ben quattro vittorie, consentendo al Napoli di allungare sulle inseguitrici in classifica. Qual è allora il problema con il nigeriano?

Osimhen: le prestazioni col Napoli non bastano

È arrivata una piccola delusione per l’attaccante dei partenopei, proprio poco fa. L’AIC ha comunicato che, nonostante i suoi grandi numeri recenti, non è lui il calciatore del mese di gennaio in Serie A. Il premio è andato infatti al compagno di nazionale Ademola Lookman, in forza all’Atalanta e autore di 5 gol e 2 assist in 4 partite di questo inizio di 2023.

Sicuramente sono altri i trofei che Osimhen punta a portare a casa in questa stagione, a partire dallo scudetto, ma probabilmente gli avrebbe fatto piacere ricevere pure questo. Anche perché, incredibilmente, in questa stagione il nigeriano del Napoli non ha mai vinto il premio (andato però ai compagni Kvaratskhelia e Kim Min-jae). Uno sprono in più per migliorarsi ulteriormente, e continuare a fornire prestazioni di alto livello.