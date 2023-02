“Imbarazzante…”: occhio Napoli, l’accusa è davvero grave

Il Napoli è tornato al lavoro dopo la vittoria ottenuta sulla Roma. I giallorossi, intanto, hanno ricevuto un’accusa molto grave.

Il Napoli si gode il primato in classifica ma non intende fermarsi. La squadra è infatti tornata al lavoro al fine di preparare la prossima sfida di campionato, in programma il 5 febbraio alle ore 12.30. Nell’occasione gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno in trasferta la Spezia, reduce da 3 sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia. Un match complesso ma comunque alla portata degli azzurri, intenzionati a dare continuità al successo ottenuto ai danni della Roma.

Domenica scorsa i partenopei hanno fatto un altro passo concreto verso il terzo titolo della propria storia, conquistando 3 punti che hanno consentito di consolidare la vetta e allungare ulteriormente sulle rivali. L’Inter, salita al secondo posto ed alle prese con il caso Skriniar, è a -13 mentre il Milan, caduto in una spirale negativa di risultati, è scivolato a -15. Siderale, poi, il gap con la Juventus precipitata a metà classifica dopo la penalizzazione ricevuta nell’ambito dell’inchiesta “Prima”.

Quella con i giallorossi è stata una sfida ostica, vinta soltanto all’86esimo minuto grazie ad un guizzo di Giovanni Simeone (ottavo gol in 17 apparizioni). Per il Napoli, l’ennesima soddisfazione di una stagione fin qui perfetta tanto in Italia quanto in Champions League. Per i capitolini, invece, soltanto la soddisfazione di aver tenuto bene il campo nonostante la qualità di gioco espressa dalla capolista. Una buona prestazione, quella della Roma, a cui ieri ha fatto seguito un sonoro ko in Coppa Italia.

Napoli, accusa grave alla Roma

La squadra di José Mourinho è stata battuta 2-1 dalla Cremonese, venendo di fatto eliminata dalla competizione. Un netto passo indietro per i romani, finiti inevitabilmente nel mirino del direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni. “Tutto il buono di Napoli a Napoli è rimasto. La Roma ha mostrato il suo volto peggiore sbagliando tutto quello che era possibile sbagliare”. Parole di fuoco, ma le stilettate non si sono fermate qua.

“È stata una Roma a lungo imbarazzante, particolarmente nella prima parte: a un certo punto, sullo 0-2, è sembrata una partita segnata”. Ora i giallorossi proveranno a rilanciarsi sabato, affrontando un Empoli in rampa di lancio. Il Napoli, dal canto suo, è tranquillo e veleggia verso i propri obiettivo. Lo Spezia è avvisata. Spalletti vuole portare a casa il diciottesimo sigillo del campionato.