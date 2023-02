😱 Addio Osimhen e doppia operazione da sogno: Napoli, tifosi spiazzati

Su Victor Osimhen, dopo le sue prestazioni, bisogna registrare il grandissimo interesse dei maggiori top club europei.

Il Napoli ha battuto domenica scorsa anche la Roma di José Mourinho. Gli azzurri, dopo una gara molto sofferta, hanno sconfitto i giallorossi con le reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Simeone, intervallate dal gol del momentanto pareggio di El Shaarawy.

Proprio il nigeriano, di fatto, è diventato l’assoluto leader del Napoli di Luciano Spalletti. Oltre ai gol realizzati, di fatto, l’ex giocatore del Lille è tra le persone chiave nello spogliatoio del team partenopeo.

A differenza dei primi suoi due anni in maglia azzurra, infatti, Victor Osimhen non è più un corpo estraneo al gioco del Napoli, ma ne è parte integrante. Di questo cambiamento bisogna sicuramente dire grazie al lavoro di Luciano Spalletti. Tuttavia, proprio dopo queste super prestazioni, tante squadre hanno messo gli occhi sull’ex calciatore del Lille.

Napoli, il giornalista Gianluca Monti sul presunto addio di Victor Osimhen a fine stagione: “Con i soldi della sua cessione prenderei Beto dall’Udinese ed investirei nello stadio”

Molti club, soprattutto inglesi, stanno monitorando attentamente le partite di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. Tra le squadre di Premier League quella più interessata al nigeriano è sicuramente il Manchester United di Erik ten Hag. I ‘Red Devils’, e non solo, sarebbero disposti ad offrire più di 100 milioni di euro per strappare ad Aurelio De Laurentiis il centravanti di Luciano Spalletti.

Proprio sul presunto ‘ricchissimo addio’ di Victor Osimhen ci sono state delle dichiarazioni molto importanti. Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Televomero’: “Accetterei 100 milioni di euro, ma li vincolerei ad un discorso strutturale che il Napoli non ha mai avviato. Di questi soldi, infatti, 40 li utilizzerei per prendere Beto dall’Udinese. I restanti 60 milioni di euro, invece, li utilizzerei per finanziare sia il centro sportivo che lo stadio”.