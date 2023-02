Napoli, muro di De Laurentiis: rifiutati 100 milioni per il titolare

Il calciomercato ha messo a dura prova la resistenza del Napoli ma De Laurentiis ha mostrato i polsi fermi su uno dei top player della rosa

Il fattore Victor Osimhen sbilancia per il momento il discorso scudetto. L’attaccante nigeriano vuole bruciare tutti i record ed ha buoni motivi per farlo. Il fattore economico incide ma le prestazioni del calciatore sono in crescita. Il numero nove azzurro sembra aver raggiunto piena consapevolezza dei suoi mezzi.

L’attaccante della formazione di De Laurentiis può occupare uno spazio consistente nel prossimo calciomercato. In estate potrebbe essere interessato da diverse sirene dei top club europei. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. In verità, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti già da un po’. Come dimostra quanto scritto questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’.

Calciomercato Napoli, il retroscena: no di De Laurentiis all’offerta da 100 milioni di euro del Newcastle per Osimhen

Nell’edizione di oggi, il ‘Corriere dello Sport’ ha rivelato un retroscena in merito al calciomercato di gennaio 2021. In quella circostanza a farsi avanti per Victor Osimhen è stato il Newcastle. I ‘Magpies’ si sono fatti avanti nel tentativo di persuadere Aurelio De Laurentiis a cedere il suo attaccante.

Chiedendo informazioni sul calciatore, la formazione inglese è arrivata ad offrire una cifra molto importante per il numero nove azzurro. In quella circostanza, infatti, il Newcastle era pronto a versare nelle casse del Napoli cento milioni di euro. Una cifra certamente stimolante ma dalla quale non si è lasciato ingolosire il presidente Aurelio De Laurentiis.

A questo punto, considerata la definitiva esplosione dell’ex Lilla, appare evidente che la base d’asta per lui partirà da una cifra superiore a quella già rifiutata a gennaio 2021. A conti fatti, quella risposta negativa del massimo dirigente partenopeo è stata fruttuosa. In campo, perché Osimhen è diventato nel frattempo un elemento sempre più importante, ma lo sarà anche fuori di esso.