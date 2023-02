È arrivata la risposta di De Laurentiis alla prima offerta per Osimhen

I club bussano alla porta del Napoli per Osimhen. De Laurentiis ha però la risposta pronta: per meno di questa cifra non si tratta neanche.

La straordinaria stagione del Napoli sta naturalmente facendo si che i maggiori talenti azzurri siano nel mirino dei vari club europei, soprattutto di quelle quattro-cinque big che hanno una grandissima possibilità di spesa. Ad oggi, naturalmente, quando si parla di grandissima possibilità di spese si fa riferimento o al PSG, oppure ai club della Premier League che, in questa sessione invernale, hanno polverizzato ogni record di spesa.

E infatti su Victor Osimhen, stando a quanto riportano i colleghi di ESPN, si sono fiondate sia il PSG sia il Manchester United. Per quanto riguarda questi ultimi l’interessamento è cosa nota da tempo. Già in estate ci fu un tentativo per quanto riguarda l’attaccante nigeriano del Napoli. Addirittura fu proposto uno scambio con Cristiano Ronaldo. Un’ipotesi allettante all’epoca che però, con il senno di poi, difficilmente i tifosi azzurri farebbero.

Anche perché mentre Cristiano Ronaldo ha rotto tutti i rapporti con i Red Devils, finendo per dover andare a giocare in Arabia Saudita, Victor Osimhen sta fornendo prestazioni da vero fuoriclasse diventando uno dei principali protagonisti della stagione del Napoli. Per l’attaccante nigeriano siamo già a quota 15 gol. Numeri stratosferici considerando che da poco abbiamo effettuato il giro di boa della stagione.

Napoli, Osimhen via? Solo per 130 milioni

Prestazione che appunto hanno attirato l’interesse del Paris Saint Germain e del Manchester United. I due club vogliono fare sul serio a giugno, pronti anche a fare follie. La valutazione dell’attaccante è superiore ai 100 milioni, ma ESPN si sbilancia. Secondo i colleghi infatti Aurelio De Laurentiis è pronto a puntare in alto. “Almeno 130 milioni” si legge. Cifre importanti, ma che sono giustificate da una serie di fattori che mettono il patron azzurro in una posizione di forza.

Innanzitutto il Napoli è una società solida che non ha necessità di vendere per appianare il bilancio. Osimhen via quindi solo se arriva la classica offerta che non si può rifiutare. Ma a mettere il Napoli in una posizione di forza c’è anche la scadenza del contratto. Il 2025 è un orizzonte ancora troppo lontano per diventare leva di forza a favore di un’eventuale cessione. De Laurentiis lo sa e giustamente spara alto. Se volete Osimhen dovete sborsare.