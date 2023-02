🫱🏻‍🫲🏼 Napoli, sarà rinnovo a vita: arriva la firma, tifosi al settimo cielo

La mossa definitiva del presidente Aurelio De Laurentiis. Pronta la firma per restare a vita con il Napoli, l’incontro al termine della stagione.

Saranno mesi lunghi ed intesi per il Napoli, capolista in Serie A e con la consapevolezza che mai come quest’anno l’occasione è ghiotta. Lo Scudetto è un obiettivo tangibile e concreto, ed è per questo che gli azzurri saranno chiamati a tenere un’andatura veloce e decisa proprio per andare a centrare quello che sarebbe un risultato importantissimo. Luciano Spalletti lavora per questo e sta cercando di plasmare la squadra anche sotto il punto di vista mentale. Certo, non è facile stare davanti a tutti a tenere un ritmo costante, la difficoltà per i partenopei risiederà proprio nel non guardarsi indietro e soprattutto non far macinare terreno alle proprie spalle.

Molto si baserà anche sull’esperienza di coloro i quali conoscono bene la piazza e sanno cosa vorrebbe dire riuscire a portare a casa lo Scudetto. Molti dei titolari di Spalletti sono giovani, giocatori arrivati la scorsa estate e che stanno dimostrando grandi doti individuali. Il collettivo, però, resta l’elemento principale. Su alcuni dei giocatori di Spalletti pende la responsabilità di fare gruppo. Tra questi, ovviamente, c’è di sicuro il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, l’idea di De Laurentiis: rinnovo a vita per il capitano

L’ex Empoli è arrivato all’ombra del Vesuvio in punta di piedi, ed in poco tempo ha guadagnato la stima dell’allenatore ma anche dei tifosi. Ad oggi la piazza riconosce proprio in Di Lorenzo un capitano vero ed autentico, ed alcuni lo pongo anche al di sopra di Lorenzo Insigne. Ecco perchè ci si aspetta una mossa importante del club nei confronti del terzino che naviga anche nella nazionale.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il presidente del Napoli avrebbe ormai deciso di dare a Di Lorenzo un riconoscimento importante: rinnovo di contratto fino al 2027, di fatto una firma per restare in azzurro praticamente a vita. Il patron – si legge – dovrebbe incontrarsi con l’agente del giocatore al termine della stagione, e ci sarebbe anche l’idea di inserire delle clausole all’interno del contratto.