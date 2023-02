Napoli, incontro a sorpresa De Laurentiis-Di Lorenzo: spunta la decisione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il capitano della squadra ha Giovanni Di Lorenzo hanno parlato di un tema molto delicato

Il Napoli viaggia a velocità di crociera. La squadra di Luciano Spalletti, in campionato, ha vinto le ultime quattro partite dimostrando di aver assorbito pienamente il colpo del ko contro l’Inter. I partenopei continuano a viaggiare con un vantaggio notevole sugli avversari. Nelle ultime settimane, la corsa alle spalle di Di Lorenzo e compagni ha dato l’impressione di non trovare grande continuità.

Il Napoli ha approfittato della situazione per salire a +13 sul secondo posto. Al momento, il primato degli azzurri non sembra essere assolutamente in discussione tuttavia con 18 partite ancora da giocare nessuno vuole abbassare la guardia. Ad attendere la formazione partenopea domenica c’è lo Spezia. Nel lunch-match sarà la compagine ligure a provare a fermare gli uomini di Luciano Spalletti. Intanto, ‘Il Mattino’ ha rivelato un interessante retroscena di quanto sta accadendo dietro le quinte.

Napoli, De Laurentiis e Di Lorenzo a colloquio per i premi scudetto e Champions League: squadra sorpresa positivamente

L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha svelato che nei giorni scorsi si sarebbe tenuto un colloquio privato tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il capitano del gruppo, Giovanni Di Lorenzo. I due, prima della cena di gruppo, avrebbero parlato dei premi scudetto e Champions League.

Il massimo dirigente del Napoli, nella circostanza, ha ribadito di aver pensato ad un ‘regalo’ in caso di vittoria del campionato, così come previsto in caso di qualificazione Champions.

Non si è parlato però di cifre. Questo è dipeso dalla volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di non impostare trattative su questo tipo di temi, anche perché specie per la Champions sono già pattuiti dei bonus nel contratto. Non ci sarà un premio per la qualificazione ai quarti di finale ma comunque né è previsto uno anche per il cammino realizzato in questa competizione.

Il gruppo, scrive ancora ‘Il Mattino’, è rimasto sorpreso dal gesto di De Laurentiis. La concentrazione della rosa è comunque rivolta sul terreno di gioco, con la consapevolezza che per parlare di premi e cifre c’è ancora tempo.