“Ha mostrato la sua saccenza!”: Napoli, che bordata a De Laurentiis in diretta

Il dirigente ha punzecchiato il presidente del Napoli De Laurentiis in diretta radio, sottolineando pure altri aspetti dell’attualità azzurra

Il Napoli ha messo in vetrina una squadra molto attrezzata. I partenopei sono apparsi fino a questo momento quasi inarrestabili in campionato ed anche in Europa hanno dimostrato nel corso della fase a gironi di avere le caratteristiche e la qualità per compiere un percorso brillante pure in questa seconda parte di stagione.

Su diversi temi inerenti il Napoli si è soffermato il dirigente Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di ‘Forza Napoli Sempre’, trasmissione di ‘Radio Marte’ condotta da Gianluca Gifuni. Il dirigente nato a Torre Annunziata, ex di Catania e Messina, si è soffermato sulle questioni di casa azzurra.

Napoli, Lo Monaco sulla telefonata tra De Laurentiis e il tifoso: “Ha mostrato la sua saccenza, meglio sorriderci su”

Il dirigente di Torre Annunziata ha parlato di molti temi durante la sua partecipazione ai microfoni di ‘Forza Napoli Sempre’. “Le classifiche del The Guardian lasciano il tempo che trovano. Il prezzo dei campioni lo fa il mercato ma Osimhen vale tantissimo”, ha detto Lo Monaco in proposito del valore dell’attaccante nigeriano perché ha aggiunto “si avvia ad essere uno che determina il risultato. Sta diventando un vero e proprio crack. Anche Kvaratskhelia ha avuto un’esplosione importante”.

Ha poi sottolineato i “fattori di eccellenza” del Napoli: “Ne ha tre o quattro. Uno è la bravura di Spalletti, un allenatore molto importante. Un altro, è una rosa di rilievo. Poi vi è una direzione tecnica che ha pescato calciatori di talento. Ed infine il presidente che però diventa un problema quando esterna le cose”.

A proposito di ciò Lo Monaco ha detto la sua anche sulla telefonata tra il massimo dirigente e il tifoso del Napoli. Una telefonata che ha fatto il giro del web. “Mi sembrava uno scherzo ma De Laurentiis anche in quella occasione ha mostrato una certa saccenza e ha finito per attaccare gratuitamente i napoletani. Penso sia meglio non dare troppo peso a questo e sorriderci su”.