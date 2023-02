😍 Spezia-Napoli, salti di gioia per Spalletti: la notizia è una manna

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a lavorare in vista del match di La Spezia di domenica. Gli azzurri vogliono continuare a vincere.

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro in vista del prossimo impegno di Serie A, la sfida all’ora di pranzo di domenica tra Spezia e Napoli. Il club partenopeo è in totale controllo del campionato, in netto vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi e sul Milan campione d’Italia. Ora ha l’opportunità di allungare ancora in classifica.

Gli azzurri affronteranno uno Spezia completamente rimaneggiato, con diversi importanti assenti. Il club di Gotti ha lo squalificato Gyasi e l’infortunato Nzola e si trova davanti ad una ‘missione quasi impossibile’. Spezia-Napoli potrebbe permettere agli azzurri anche di allungare visto che la sera c’è il big match di San Siro, il derby tra Inter e Milan. Questo match può chiudere il discorso scudetto, addirittura solo nella seconda giornata del girone di ritorno.

La capolista ha un netto vantaggio sulle avversarie, e affronterà nelle prossime settimane una serie di match non proibitivi. Quindi Spalletti può chiudere definitivamente il discorso scudetto e preparare allo stesso tempo il doppio confronto con l’Eintracht Francoforte, impegno valido per gli Ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri, qualificandosi per i Quarti, entrerebbero così nella storia.

Napoli, buone notizie per Spalletti

Nella giornata di ieri c’era preoccupazione per i tifosi del club partenopeo. Lobotka, Rrahmani e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato ma nelle ultime ore le notizie sono rassicuranti. Il club azzurro ha pubblicato il report odierno in vista del match di domenica e la squadra ha lavorato al completo.

Nessun problema per Spalletti che ha l’intero gruppo a disposizione in vista del match di La Spezia. Il Napoli vuole continuare a vincere e convincere e continuare la striscia positiva, il club partenopeo vuole continuare l’ennesima vittoria stagionale. Il Napoli vola ed è pronto a far sognare ancora i suoi tifosi.