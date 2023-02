😍 Napoli, doppia gioia per gli azzurri: De Laurentiis se la ride

Periodo magico per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri sorridono per quello che succede a Luciano Spalletti e non solo.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è stato protagonista finora di un’annata magica. Il club azzurro sta andando oltre le più rosee attese ed è sempre più vicino alla conquista del suo terzo storico successo. Nessuno lo avrebbe detto a inizio stagione con la società che ha ceduto diversi top player del club, soprattutto per abbassare il monte ingaggi.

Da Koulibaly a Fabian Ruiz fino a due attaccanti fondamentali nella storia azzurra come il capitano Lorenzo Insigne e il belga Dries Mertens. Il ‘folletto’ è stato il calciatore che ha totalizzato più gol nella storia del club e a fine anno c’era un grande rammarico per il suo addio.

Tra i tifosi c’era delusione per la campagna acquisti e nessuno si sarebbe aspettato quello che poi è accaduto. Il Napoli è primo in classifica con tredici punti sulla seconda e quindici sulla terza, un dominio assoluto con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli assoluti protagonisti. La società ha investito su vari giovani e i ragazzi stanno dando grandi frutti. Da Kim a Kvaratskhelia fino a Raspadori e Simeone ma questi non sono gli unici calciatori che brillano in proprietà Napoli.

Napoli, giovani talenti in rampa di lancio

Il club azzurro non ha solo talenti di qualità nella propria rosa ma anche in prestito in giro per l’Italia. Nella data odierna sono arrivate ulteriori buone notizie per il Napoli e nello specifico per Aurelio De Laurentiis. Due calciatori di proprietà partenopea hanno brillato e trascinato le rispettive squadre al successo. Numeri chiari che evidenziano il grosso lavoro fatto sia da Giuntoli che appunto da De Laurentiis.

Il Bari, altro club della famiglia De Laurentiis, ha vinto con un pirotecnico 4 a 3 a Ferrari in un match da mille emozioni. Nei pugliesi è andato a segno, ancora una volta, l’obiettivo Cheddira, ma soprattutto ha segnato e disputato una grande gara Folorunsho, calciatore del Bari ma di proprietà del club partenopeo. Folorunsho non è stato però l’unico a brillare. Il Cittadella ha vinto nettamente contro l’Ascoli e tra i padroni di casa ha brillato anche il giovanissimo Ambrosino. L’ex attaccante della Primavera partenopea è entrato nella ripresa ed è risultato subito decisivo con un prezioso assist.