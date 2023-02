Kvaratskhelia, che delusione: l’infortunio è duro da digerire

Brutto momento per Kvaratskhelia, seguito alla straripante vittoria del Napoli in occasione della gara contro lo Spezia, in trasferta.

I gol di Kvaratskhelia hanno contraddistinto la stagione del Napoli fino a questo momento. Il georgiano è divenuto nel giro di poche settimane un idolo per i tifosi azzurri, nonché il manifesto della nuova epoca che avanza dopo gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens avvenuti durante l’estate del 2022. D’altronde, il georgiano appena giunto ha conquistato la fiducia di mister Spalletti, ripagandola con gol e assist.

In Spezia-Napoli, l’attaccante ha raggiunto quota 8 gol e 9 assist in Serie A. Ciò manifesta in modo soddisfacente il suo contributo offensivo. A richiamare l’attenzione dei tifosi nelle prime giornate di campionato fu l’esultanza del georgiano. Del tutto inattesa e anche difficile da comprendere: il calciatore aveva portato la mano al volto, inclinando la testa a mo’ di una persona che sta riposando.

Qualche tasto digitato su internet aveva poi dato la soluzione: il gesto era stato ripreso dal giocatore di vaste, Steph Curry. Ma come mai?

Kvaratskhelia esulta come Steph Curry, ma lui s’infortuna: l’episodio

In occasione delle varie interviste poi rilasciate, Kvaratskhelia ha spiegato la sua esultanza. A ‘Crocobet’ nel dettaglio ha raccontato lo scorso novembre: “Il mio festeggiamento è un segno tipico di Steph Carry. L’ho imitato perché la gente pensava che la sua squadra non avesse chance di vincere il titolo. Parlavano di lui e facevano questo gesto per indicargli che stava dormendo. Poi finalmente ha segnato dei canestri nella partita decisiva. In qualche modo li ha zittiti e mandati a dormire. La sua squadra vinse e ho pensato di replicare il gesto”. Un atteggiamento di rivalsa in qualche modo, che potrebbe sposarsi bene con quello del Napoli in questa esaltante stagione rispetto alle avversarie.

Proprio questo fine settimana Kvaratskhelia ha segnato ancora in Spezia-Napoli e l’ha fatto dal dischetto, mentre ha poi servito Osimhen per una delle sue due reti. Domenica esaltante e vincente, che ha fatto in modo che il georgiano riproponesse l’ormai nota esultanza. Eppure il suo idolo Steph Curry, al momento il giocatore più determinante dei Golden State Warriors in NBA, si è fermato per infortunio. Si tratta di un problema alla gamba sinistra, accusato contro i Dallas Mavericks, e sarà costretto a restare fuori per alcune settimane.