“Dovevamo stare con il Napoli…”: Roma, Mourinho spiazza nel post partita

Mourinho, dopo la partita contro l’Empoli, ha parlato della possibilità della Roma di competere per lo scudetto con il Napoli di Spalletti

La Roma è ripartita dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato e quella contro la Cremonese nei quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi, nel match di ieri pomeriggio, si sono imposti per 2-0 contro l’Empoli. La formazione giallorossa ha chiuso rapidamente la partita con le reti firmate da Ibanez e Abraham. Le due marcature sono arrivate nei primi sei minuti e hanno permesso ai capitoli di gestire poi la partita.

Mourinho, dopo la gara contro l’Empoli ha poi parlato della sua squadra, del secondo posto momentaneo in compagnia dell’Inter e della possibilità di restare a contatto con il Napoli di Luciano Spalletti, che oggi può tornare a +16 battendo lo Spezia al Picco. I giallorossi hanno perso entrambe le sfide contro la formazione del tecnico di Certaldo. Dopo la vittoria ottenuta all’Olimpico prima della sosta Mondiale con un gol di Osimhen (0-1), gli azzurri hanno superato i giallorossi pure nel match che ha aperto il girone di ritorno. I gol di Osimhen e Simeone hanno consentito agli azzurri di regolare la Roma, che in precedenza aveva trovato il gol dell’1-1 con El Shaarawy.

Roma, Mourinho sulla corsa scudetto: “Qualcuno dice che dovremmo essere a contatto con il Napoli ma per me i 40 punti sono un risultato straordinario”

Dopo la sfida contro l’Empoli, José Mourinho ha affrontato diversi temi. L’allenatore lusitano ha anche parlato della possibilità sfumata di restare a contatto con il Napoli. L’incapacità della Roma a trovare continuità ha creato un forte distacco al quale comunque il tecnico ex Inter non sembra pensare: “Torniamo a casa con 40 punti, per me questo è un bottino straordinario anche se qualcuno dirà di no e altri diranno che dovevamo essere lì con il Napoli a pari punti”.

Inoltre, Mourinho si è soffermato pure sul ritardo di Solbakken, vecchio obiettivo del Napoli. L’attaccante, seguito pure da Cristiano Giuntoli, è sbarcato a Roma con il mercato di gennaio ma sembra essere ancora acerbo da un punto di vista tattico, a giudicare dalle parole dello ‘Special One’: “Purtroppo non è arrivato né in estate né durante il periodo di preparazione ma soltanto il primo gennaio. Non è ancora nelle dinamiche della squadra. Quando in chiusura di gara ho deciso di levare Dybala ho pensato ad un cambio di struttura ma in questo momento non voglio rischiare di impiegare un giocatore che non conosce la differenza tra 3-5-2 e 3-4-1-2. Deve imparare a giocare con noi. Ha comunque delle qualità interessanti”.