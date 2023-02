🔴 “E’ inaccettabile!”: Spezia-Napoli, quello che è accaduto è vergognoso

E’ esplosa la bufera sui social dopo la partita giocata tra Spezia e Napoli. Nel mirino è finito anche l’arbitro, tifosi infuriati e non solo.

Il Napoli continua a vincere. La squadra di Luciano Spalletti corre in maniera inarrestabile, lasciando alle proprie spalle una vera e propria voragine. Anche oggi a La Spezia gli azzurri si sono imposti in maniera convincente, pur soffrendo nel primo tempo. I padroni di casa, infatti, sono riuscite a contenere la manovra partenopea nella prima parte del match, di fatto chiudendo sullo 0-0 all’intervallo. Nella ripresa, però, la squadra ospite ha trovato gli spiragli giusti anche grazie al grande lavoro dei suoi trascinatori.

Da una parte Victor Osimhen, capocannoniere ed autore di una doppietta importante che lo rende sempre di più protagonista di questo Napoli ma anche dell’intero campionato. Il tutto anche grazie al supporto di un giocatore di livello assoluto come Kvicha Kvaratskhelia, altro elementi centrale della manovra offensiva degli azzurri. Spalletti soddisfatto, bottino pieno portato a casa e tifosi in festa per un’altra vittoria. Ma nel lunch match in programma al Picco non tutto è andato per il verso giusto, almeno sotto il punto di vista dell’ordine sugli spalti.

Spezia-Napoli, cori contro Maradona: anche l’arbitro nel mirino

I cori beceri piovuti dagli spalti contri Diego Armando Maradona hanno fatto notizia e se ne sta parlando da diverse ore. Una brutta parentesi di una partita dove lo Spezia ha fatto un’ottima figura in campo, mentre sugli spalti i tifosi hanno lasciato molto a desiderare. Contro contro Maradona ed anche contro Luciano Spalletti. I tifosi del Napoli hanno evidenziato e rimarcato la cosa sui social, ma nel mirino è finito anche l’arbitro.

Di Bello, infatti, non ha preso alcun tipo di provvedimento nel corso della partita, e questo ha fatto storcere il naso a qualcuno. A parlare dell’argomento è stato anche Marco Azzi, giornalista de ‘La Repubblica’, che proprio sui social ha puntato il dito contro il direttore di gara. “Mattinata di vergognoso razzismo a La Spezia”, ha esordito il giornalista. “È inaccettabile che l’arbitro Di Bello non abbia almeno interrotto la partita, vinta dal Napoli con un bel secondo tempo”, ha detto ancora Azzi. “Ma purtroppo stavolta i gol di Osimhen e Kvaratskhelia sono un dettaglio”, la chiosa su Twitter.