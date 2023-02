“300 milioni”: calciomercato Napoli, De Laurentiis si sfrega le mani

Dopo la vittoria del suo Napoli contro lo Spezia, De Laurentiis può gioire anche delle dichiarazioni sul calciomercato.

Il Napoli sta continuando a dominare il campionato, visto che gli azzurri hanno battuto anche lo Spezia di Luca Gotti. I partenopei, infatti, al Picco sono riusciti a portare a casa tre punti grazie al rigore realizzato da Kvaratskhelia e la doppietta di Victor Osimhen.

Con il successo di ieri, considerando anche la vittoria nel derby dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli ha mantenuto il suo grandissimo margine di tredici punti sul secondo posto.

I partenopei hanno dovuto aspettare la ripresa per sbloccare la gara contro lo Spezia che, però, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla grandissimo duo formato da Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Con questi due calciatori, visti i loro incredibili numeri tra gol ed assist, il Napoli parte 1-0 di fatto in ogni partita.

Calciomercato Napoli, Paolo De Paola fa gioire De Laurentiis: “Osimhen vale 300 milioni di euro”

Proprio su uno dei due è stata una valutazione che sta facendo sfregare le mani ad Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Paolo De Paola, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni su Victor Osimhen: “Quanto vale adesso? Se vedo quelli che sono stati presi dal Chelsea o dal Manchester City… Osimhen vale almeno 300 milioni di euro. Non noto differenze enormi tra lui e Mbappé, anzi il giocatore nigeriano si mette più a disposizione del resto della squadra Assist di Kvaratskhelia sul terzo gol del Napoli? Rappresenta la bellezza di questa coppia. Kvara non è ancora al massimo, ma è in totale simbiosi con il nigeriano ”.

Victor Osimhen, a differenza dei suoi primi due anni in maglia azzurra, è infatti parte integrante del gioco di Luciano Spalletti. Dimostrazione di questa sua nuova caratteristica, oltre ai 16 gol segnati in 17 partite di campionato, bisogna registrare il dato dei 4 assist vincenti forniti ai propri compagni.