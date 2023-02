“Ha firmato”: Calciomercato Napoli, l’accordo ufficiale gela i tifosi

Il Napoli vola in campionato e sogna in Europa ma non si ferma. Gli azzurri continuano a monitorare occasioni in giro per l’Europa.

Sono passate solo 21 giornate dall’inizio del campionato, ma il Napoli ha letteralmente ‘distrutto’ il campionato. Nonostante una campagna acquisti particolare, con le cessioni di vari big, la squadra partenopea sta disputando una stagione straordinaria, superiore alle aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il Napoli ha tredici punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi ed un vantaggio addirittura superiore sulle altre rivali. Basti pensare che l’Atalanta quinta e prima squadra fuori dalla zona Champions è addirittura a 18 punti dal club partenopeo.

Il club è stato abile a ridurre notevolmente il monte ingaggi, lasciando andare a parametro zero o per cessione diversi big e stupendo tutti. La società ha puntato su autentiche sorprese come Kim e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia e questi due sono letteralmente esplosi. Il georgiano sta trascinando il club a suon di gol, assist e grandi giocate.

Il club partenopeo non si ferma qui, ha ancora un campionato e una Champions League da giocare, ma la dirigenza guarda al futuro e studia diversi giocatori sul mercato italiano e internazionale. Giuntoli è uno degli artefici di questo autentico miracolo e la società ha una fiducia ormai totale nelle sue intuizioni.

Napoli, sfuma un obiettivo di mercato

Il centrocampista uruguaiano Mauro Arambarri ha firmato il rinnovo del contratto con il Getafe. Il giocatore, tra l’altro con il passaporto spagnolo, è una pedina fondamentale per il club che ha deciso così di blindarlo. Arambarri è un giocatore che ha sorpreso molto nelle ultime stagioni e che la società ha deciso di blindare addirittura fino al 2028.

Sul calciatore c’erano diversi club italiani, ma soprattutto c’era l’interesse di Torino e Napoli con gli azzurri che monitoravano l’evolversi della sua situazione. Alla fine niente di fatto con il calciatore che è sfumato e con la società partenopea che dovrà guardare altri obiettivi. Intanto per il club partenopeo è testa ai prossimi match con il calciomercato che è attualmente non è comunque una priorità.