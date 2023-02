😱 “Lo vogliamo con noi”: occhio Napoli, il big verso l’addio all’estero

Il Napoli ha messo nel mirino un big della Serie A, vicino al trasferimento in un club straniero. Il piano del Ds Giuntoli.

Il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno, in attesa della sessione estiva del mercato. L’idea del presidente Aurelio De Laurentis e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in particolare, è quella di prendere giovani con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei principali palcoscenici sia d’Italia che d’Europa. Tanti i giocatori finiti nel mirino degli azzurri, intenzionati ad aumentare ulteriormente la qualità complessiva della rosa.

Nei riflettori, ad esempio, è finito Lazar Samardzic cresciuto in maniera esponenziale dal suo arrivo ad Udine. Dopo un primo anno di apprendistato, l’ex Lipsia ha cominciato a giocare con maggiore regolarità dando un buon contributo alla causa (4 gol e un assist in 20 presenze in campionato). I contatti tra le parti sono già scattati, con i friulani che non hanno chiuso alla sua cessione. Per prenderlo, però, serviranno almeno 20 milioni.

Cifra, questa, che potrebbe arrivare dalla cessione di Piotr Zielinski. Il polacco, così come Hirving Lozano, è impegnato in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il club, dal canto suo, ha messo sul piatto un prolungamento a cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal centrocampista (3.5 netti all’anno). Se ne riparlerà. Intanto, oltre a Samardzic, il Napoli segue pure Nicolò Zaniolo.

Napoli, Zaniolo verso il Galatasaray

L’esterno della Roma, finito fuori rosa dopo lo strappo avvenuto prima della trasferta sul campo della Spezia, è ad un passo dal Galatasaray. In Turchia il mercato chiude l’8 febbraio e tra oggi e domani il club giallorosso conta di perfezionare l’operazione. A confermarlo è anche l’allenatore Okan Buruk: “È un giocatore di livello mondiale. È un giocatore che vorremmo vedere in rosa, anche se non conosciamo esattamente i suoi rapporti con la Roma”.

L’accordo con il giocatore è stato già trovato, sulla base di 3 milioni. Il Galatasaray, a questo punto, dovrà cercare di trovare quello con i capitolini (che vogliono monetizzare il più possibile) e definire, insieme all’entourage del calciatore, l’entità della clausola rescissoria che, salvo sorprese, ammonterà a circa 30 milioni. Una cifra alla portata del Napoli, che ha iniziato a valutare la possibilità di prenderlo al posto di Lozano. La sua esperienza in Turchia rischia di durare appena 6 mesi.