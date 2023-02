Napoli, De Laurentiis spiazzato dalla confessione del top: “Voglio…”

De Laurentiis spiazzato dalla clamorosa confessione del top player azzurro. Napoli, ecco il retroscena che spiazza anche i tifosi.

La vittoria di La Spezia è stato l’ennesimo schiaffo assestato al volto del campionato. Il Napoli continua a volare, mentre si mette comodo a vedere come la lotta per la qualificazione in Champions League si affolla e rallenta le eventuali inseguitrici al Tricolore. Dopotutto, tredici punti sono un vantaggio ed un patrimonio siderale, ma meglio non darei mai nulla per scontato in questa pazza ed imprevedibile Serie A.

Per questo, Luciano Spalletti prosegue imperterrito nel battere il ferro finché è caldo. Nella speranza che questo calore e questa malleabilità del suo Napoli non si plachino mai. L’Inter alle spalle non molla, ma gli azzurri non sembrano troppo turbati da come le cose si stanno evolvendo nello specchietto retrovisore. Anzi, la formazione partenopea appare ben indirizzata verso i propri obiettivi, tra cui c’è anche la Champions League. È proprio quest’ultima ad essere al centro delle confessioni del top player azzurro, nei confronti del patron Aurelio De Laurentiis.

Napoli, occhio alla confessione di Osimhen: le sue parole spiazzano sia De Laurentiis che i tifosi, il motivo

Top player azzurro che ha il nome e cognome di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è il vero leader di questo Napoli, ieri autore dell’ennesima doppietta del suo campionato. E come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex bomber del Lille e del Wolfsburg avrebbe confessato un qualcosa di estremamente importante ad Aurelio De Laurentiis, al punto di sorprendere tutti. Stamane, persino i tifosi.

“Voglio vincere la Champions League, presidente”: queste le parole che avrebbe pronunciato Osimhen al momento del suo rinnovo sino al 2025 col Napoli. Un momento suggellato dalla stretta di mano col patron azzurro, rimasto affascinato dalla fame del suo acquisto. E quest’anno che gli uomini di Luciano Spalletti sembrano avere tutte le carte in regola per sorprendere, riusciranno a rendere la confessione di Victor una concreta realtà? Al 2023 l’ardua sentenza.