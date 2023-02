🔥 Napoli, ora è tutto vero: ufficiale, è nella storia

Per il Napoli di Luciano Spalletti, oltre alla vittoria di ieri contro lo Spezia, bisogna registrare una notizia ufficiale molto importante.

Dopo l’importantissima vittoria di domenica scorsa contro la Roma di José Mourinho, il Napoli ha ottenuto un altro successo. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto nella gara di ieri del Picco lo Spezia di Luca Gotti.

Il Napoli, dopo un primo tempo in cui ha trovato un ottimo Spezia, ha sbloccato la gara nei minuti iniziali della seconda frazione di gara con il rigore, concesso per un fallo di mano ingenuo di Reca, realizzato da Kvaratskhelia.

Una volta passato in vantaggio, il team partenopeo ha preso il largo con la doppietta realizzata in soli cinque minuti da Victor Osimhen. Con questi due gol, il nigeriano è riuscito ad arrivare alla bellezza di 16 in 17 partite giocate nel campionato di quest’anno. Tuttavia, oltre per i grandissimi numeri dell’ex Lille, i tifosi azzurri possono festeggiare per il record di un altro calciatore azzurro.

Napoli, il record di Piotr Zielinski è ufficiale: il polacco è al decimo nella classifca all time di presenze con la maglia azzurra

Con la gara di ieri contro lo Spezia, infatti, Piotr Zielinski ha superato l’ex terzino azzurro Christian Maggio al decimo posto della classifica all time di presenze con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni. Quella contro i liguri, di fatto,è stata la presenza numero 309 per il centrocampista.

Questa è sicuramente una bellissima soddisfazione per Piotr Zielinski, il quale l’estate scorsa è stato vicinissimo a dire addio al Napoli. Ad agosto, infatti, il West Ham aveva offerto circa 40 milioni di euro per portarlo a Londra, ma è stato lo stesso giocatore polacco a rifiutare il trasferimento in Premier League.

Con il senno di poi, visto il super campionato del Napoli, Zielinski ha preso una delle decisioni migliori della sua carriera. Anche perché quest’anno sta fornendo delle ottime prestazioni, visti anche i suoi numeri: ovvero 6 ed 8 assist nelle 28 partite giocate in questa stagione con la maglia azzurra.