😱 Osimhen, ma cos’hai fatto? Increduli i tifosi del Napoli

Il Napoli si gode la vittoria sullo Spezia ed il primato in classifica. La prestazione di Osimhen incensata dai compagni e dal tecnico.

Il Napoli si gode il primato in classifica. La vittoria ottenuta ieri ai danni dello Spezia (la numero 18 in campionato) ha consentito infatti ai azzurri di fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia. Un’altra dimostrazione di forza della squadra guidata da Luciano Spalletti, apparsa per larghi tratti della partita di un paio di categorie superiori rispetto al pur buon avversario affrontato.

I bianconeri, infatti, nel primo tempo hanno tenuto botta chiudendo tutti gli spazi e limitando la capacità di manovra della capolista. Nella ripresa, invece, è andato in scena lo show della premiata ditta Khvicha Kvaratskhelia–Victor Osimhen. Il georgiano, dal dischetto, ha sbloccato la gara al 47esimo. Poi, ad indirizzare la partita sui binari partenopei, ci ha pensato il nigeriano con l’ennesima doppietta della sua stagione.

Stupisce, della punta, soprattutto la prima delle due reti rifilate ai padroni di casa. Su un campanile alzato in area di rigore da Ethan Ampadu, l’ex Lille ha staccato di testa a livelli impensabili per gli altri giocatori in campo battendo Bartłomiej Drągowski e depositando in rete con un preciso colpo di testa. Una giocata di pura potenza fisica che testimonia, una volta di più, tutti i progressi fatti in questi mesi dal calciatore.

Napoli, stupisce la rete segnata da Osimhen

La prodezza di Osimhen è stata celebrata dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Il quale, su Instagram, ha pubblicato una foto con protagonista la squadra esultante accompagnata da una frase scherzosa: “Kvara, dì a Osi di scendere, dobbiamo esultare”. Anche Spalletti, nel corso della conferenza stampa post-match, si è mostrato sorpreso dello stacco effettuato dal proprio giocatore (per la ‘Gazzetta dello Sport’ la sua testa è arrivata a 2,68 metri).

“Non so più cosa dire su Osimhen. Oggi ha fatto un jump incredibile, poi mi dicono che con me ha segnato più di testa, con quello dopo ne segnerà ancora di più ma io non gli ho messo le molle sotto i piedi”. Un gol capolavoro messo a segno al 68esimo, a cui ha poi fatto seguito quello siglato al 73esimo su gentile concessione di Kvaratskhelia. La loro intesa funziona alla grande, il Napoli e i tifosi possono ambire davvero a qualcosa di grande.