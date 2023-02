Napoli, è notte fonda per la Juventus: l’infortunio fa preoccupare Allegri

La Juventus vive una condizione sempre più delicata sia per le vicende extra-calcistiche che per quanto concerne la formazione di Max Allegri: le ultime notizie sono preoccupanti.

La giornata 21 di Serie A non si è ancora conclusa. L’ultima partita in calendario è quella che affronterà la Juventus contro la Salernitana. A dispetto della grande distanza in quanto a valori tecnici, le due formazioni si scontrano con l’obiettivo comune di conquistare la permanenza nel massimo campionato nazionale. Prima della pausa per i Mondiali di Qatar 2022 i risultati dei bianconeri erano importanti da far credere che potesse essere la principale avversaria del Napoli per lo scudetto.

Tutto è cambiato con la penalizzazione di 15 punti in classifica stabilita dalla Corte d’Appello federale e il processo è ancora in corso, quindi non si escludono ulteriori sanzioni. Tale decisione ha portato un disordine tale all’interno della società che è stato inevitabile che mentalmente la squadra ne patisse le ripercussioni.

Con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, la Juventus allora si presenta all’Arechi per cercare di riprendersi e raggiungere quanto prima i 40 punti che consentirebbero la serenità base.

Salernitana-Juventus, Allegri annuncia: “Anche Paredes out per infortunio”

In casa bianconera però piove sul bagnato e allora mister Allegri tra le varie problematiche deve anche far fronte agli infortuni. Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera, l’allenatore toscano ha dichiarato: “Saranno tutti a disposizione tranne Bonucci, Pogba e Paredes. L’argentino ha un fastidio”. Un elemento meno a centrocampo, oltre a Pogba che patisce da più giorni un affaticamento ai flessori.

In generale sul match poi Allegri ha riflettuto: “Guardando la classifica, sarà per noi uno scontro diretto. Una sfida complicata in un ambiente difficile, quindi sarà fondamentale affrontarla col piglio giusto. Per quanto riguarda la nostra situazione, noi dobbiamo raggiungere i 40 punti, ovvero quelli che sono necessari per la salvezza. Mi viene da ridere ma la situazione è questa. Il primo obiettivo è prendere chi ci sta davanti”.