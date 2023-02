Juventus, occhio al caos improvviso: scoppia la polemica

Scoppia la polemica rispetto al caso che vede coinvolta la Juventus, ma in serata si chiariscono gli scenari: le ultime novità.

Mentre la Juventus è ospite allo Stadio Arechi per sfidare la Salernitana in occasione del posticipo della 21esima giornata del campionato di Serie A, la bufera al di fuori del campo è imperversata. La società è soggetta a inchiesta a causa del modus operandi degli ultimi esercizi e la Corte d’Appello federale l’ha penalizzata di 15 punti in classifica. Il club ha risposto con un ricorso, ma nel frattempo l’indagine è in corso e potrebbero esservi ulteriori sanzioni.

L’ambiente è teso e lo è ancor di più da quando è stato diffuso un video del pm Ciro Santoriello. In questo si vede il componente del pool di magistrati titolari dell’inchiesta Prisma mentre si dichiara tifoso del Napoli. Considerata la rivalità fra le due squadre, già sorgono polemiche circa il metro di giudizio di Santoriello rispetto alla situazione dei bianconeri. Da questo video parte un effetto a catena che coinvolge anche altri magistrati.

Spuntano, infatti, commenti social sebbene anche loro datati di due avvocati napoletani, il giuslavorista Marcello de Luca Tamajo e l’amministrativista Vincenzo Maria Cesaro, entrambi componenti della prima sezione del Collegio di garanzia del CONI che avrà l’ultima parola sulla vicenda plusvalenze della Juventus. E quindi l’interrogativo si pone ancora: saranno capaci di dare un giudizio imparziale ed oggettivo?

Juventus, polemica rientrata: Cesaro e Maffezoli non giudicheranno i bianconeri

In realtà è inutile porsi il problema e alzare un polverone. Secondo quanto ribadisce anche il ‘Corriere della Sera’, non saranno loro in realtà a pronunciare la parola definitiva sull’avvenire della Juventus. Si procederà per sezioni unite con la nomina di cinque presidenti per ciascuna. Inoltre, è necessario circoscrivere l’accaduto. Cesaro, ad esempio, da professionista comune, si era espresso nel merito della famiglia Agnelli per ciò che riguardava la formazione della Superlega, definendola come “pagina squallida” su Twitter. Riguardi i commenti specifici sulla famiglia a capo della Juventus, Cesaro interpellato ha spento le polemiche così: “Un post fatto anni fa che non significa nulla. Poi, non sarò mica io a decidere”.

Per ciò che riguarda il giuslavorista Marcello de Luca Tamajo, la polemica si è sopita sul nascere. Si tratta di dichiarazioni di sette anni orsono circa la sua passione per il Napoli, ma anche il legame di amicizia con mister Allegri. Infine è stato preso nel mirino anche Pier Giorgio Maffezzoli, componente della prima sezione, che su Facebook otto anni fa pubblicava un post con insulti verso la Juventus come spunto di chiara fede calcistica interista. Tuttavia nemmeno Maffezzoli sarà tra i cinque giudici che si occuperanno del caso Juventus al Collegio di Garanzia.