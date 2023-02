Caos Juventus, arriva un altro Tapiro: ‘colpa’ del tifoso azzurro

Non è un momento semplice in casa Juventus. Il club bianconero questa sera affronterà la Salernitana in un incontro molto importante.

La Juventus di Massimiliano Allegri affronterà la Salernitana questa sera in un delicato scontro. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta clamorosa contro il Monza e soprattutto da un periodo nero extra calcistico. Una situazione delicata con i bianconeri ancora alle prese con ‘l’operazione prisma’. Proprio quest’ultima è tornata in queste ore al centro delle polemiche.

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli è davanti al Palazzo di Giustizia di Torino per consegnare simbolicamente un Tapiro d’oro gigante a Ciro Santoriello, Pubblico ministero nel processo alla Juventus sulle plusvalenze travolto da una bufera mediatica per una frase pronunciata durante un convegno nel 2019: «Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Da pubblico ministero ovviamente sono antijuventino». Una dichiarazione che sta facendo letteralmente esplodere i social. Un’autentica bufera social si è scatenata sul Pm e nelle ultime ore vari rumors hanno attraversato la vicenda. Intanto il noto programma televisivo è intervenuto e questa sera premierà con il ‘sarcastico’ premio il Pm. in tanti hanno discusso riguardo questo video, di tempo fa, ma che è tornato in voga in queste ore.

La Juventus è alle prese da mesi ormai con il caso Prisma, una vicenda che ha portato alla penalizzazione di 15 punti del club e le indagini continuano. Questa frase, infelice secondo alcuni, sta creando non pochi disagi e il noto programma Mediaset ha deciso di ‘premiare’ il Pm tifoso del Napoli.

Napoli e Juventus, polemiche per le parole del Pm

Il Napoli guida in solitaria la classifica di Serie A. La Juventus, dal canto suo, complice la penalizzazione in classifica di 15 punti, è ora impegnata addirittura a metà classifica e deve stare attenta a non rischiare di entrare nella zona retrocessione. Una situazione che, potrebbe verificarsi, soprattutto nell’eventualità vi siano altre sanzioni giuridiche.

La rivalità tra Napoli e Juventus resta molto sentita e le frasi del Pm hanno scatenato il fastidio e le polemiche di tifosi, addetti ai lavori e soprattutto persone vicine al mondo Juve. Anche per questo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Pm potrebbe decidere di fare un passo indietro, soprattutto nel caso che la Procura di Torino glielo chiedesse.