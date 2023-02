😰 Fa le valigie e se ne va: Napoli, tempesta di milioni per De Laurentiis

Il Napoli al termine della stagione rischia di perdere uno dei suoi principali trascinatori: De Laurentiis deve prendere una decisione.

La prima della stagione è stata da sogno, costellata di soddisfazioni e risultati prestigiosi. Adesso il Napoli intende concretizzare tutto il lavoro fatto negli scorsi mesi, portando in città quanti più trofei possibili. Lo scudetto, visti i 13 punti di vantaggio sull’Inter seconda, appare decisamente alla portata. Ma non finisce qua, perché il club ambisce anche alla Champions League. Poi, a fine maggio, si farà il punto per iniziare a costruire la nuova rosa.

A gennaio la dirigenza ha provveduto a consolidare il gruppo, prendendo pedine d’esperienza quali Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński e cedendo in prestito i giovani Alessandro Zanoli e Nikita Contini. In estate, invece, andrà in scena un’autentica rivoluzione. Per due motivi: il presidente Aurelio De Laurentiis, in primis, vuole ulteriormente abbassare il monte-ingaggi. In secondo luogo, sono diversi gli elementi con il futuro tutto da scrivere.

È il caso di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano, entrambi legati ai colori azzurri fino al 2024. I contatti con i rispettivi agenti non sono mancati tuttavia non si sono rivelati sufficienti per individuare un accordo soddisfacente. Il motivo è da ricercare nel fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto delle proposte contenenti cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco e dal messicano. In bilico anche la posizione di Victor Osimhen.

Napoli, Osimhen sempre nel mirino della Premier League

Il nigeriano, rispetto al passato, è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Sotto la gestione di Luciano Spalletti ha affinato le proprie qualità, diventando una punta moderna capace di dialogare con i compagni e partecipare in prima persona alla costruzione della manovra. Per lui, fin qui, 17 reti e 4 assist in 22 presenze: un bottino eccezionale, che ha attirato l’interesse concreto del Manchester United terzo in Premier League a -3 dal City secondo e a -8 dall’Arsenal capolista.

I “Red Devils”, stando a quanto riportato oggi dal ‘Daily Mail’, sarebbero pronti ad offrire al Napoli circa 120 milioni per convincerlo a lasciar partire l’ex Lille. Una cifra, questa, da far tremare i polsi e che consentirebbe ai partenopei di incamerare risorse fresche con finanziare i prossimi colpi in entrata. Lo United, alla luce dei continui problemi fisici riscontrati da Anthony Martial, a gennaio ha puntato su Wout Weghorst tuttavia la permanenza dell’olandese non si preannuncia lunga. In estate si farà quindi all-in su Osimhen.