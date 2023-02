“È una cosa unica”: Napoli, la sentenza di Cassano non lascia dubbi

Il Napoli incassa un giudizio da parte di Cassano sulla ‘Bobo Tv’: scopriamo cosa ha detto l’ex attaccante sul suo ex allenatore Spalletti.

Quando parla Antonio Cassano, ormai, potete stare certi che fa notizia. L’ex attaccante barese si è ormai ritagliato il ruolo di opinionista divisivo e sopra le righe alla ‘Bobo TV’, con giudizi taglienti che polarizzano i tifosi. E alla fine non poteva non arrivare anche a parlare del Napoli di Luciano Spalletti, allenatore con cui Fantantonio ha lavorato brevemente assieme alla Roma.

Era la stagione 2005/2006, la prima del tecnico di Certaldo nella Capitale e l’ultima di Cassano, che lasciò a gennaio, dopo appena 7 partite e 3 gol. Da allora sono passati molti anni e molte cose sono cambiate, ma alla ‘Bobo TV’ non si poteva non parlare dell’attuale stato del Napoli primo in classifica. Una squadra che sta sorprendendo tutti, compreso l’ex attaccante di Sampdoria, Inter e Milan.

Una sorpresa assoluta, il rendimento dei partenopei, e anche Cassano lo riconosce. Meglio del Leicester del 2016 e del Kaiserslautern del 1998, che “giocavano un calcio abbastanza difensivista”. Cassano è noto per avere opinioni molto nette sul calcio, preferendo assolutamente i giocatori tecnici e le squadre che li fanno giocare al loro meglio. Così, col Napoli non poteva fare eccezione.

Il giudizio eccellente di Cassano sul Napoli

“Il Napoli era la quarta sulla carta, ma come minimo, perché aveva dato via 6 titolari” spiega Fantantonio, giustificando la sua esaltazione per il club partenopeo. E i complimenti vanno immancabilmente anche a Luciano Spalletti: “Sta facendo una cosa unica col suo valore tecnico e umano. Gioca il calcio più bello d’Europa con buoni giocatori, ma che lui ha fatto diventare grandi, addirittura da 100mln di euro”.

Riferimento ovvio a Victor Osimhen, autentica stella del Napoli, per cui il Manchester United avrebbe offerto proprio 100 milioni, ma che il club di De Laurentiis valuta molto di più. Ma anche ragazzi poco noti come Kvaratskhelia e Anguissa, Lobotka e Kim Min-jae. “Spalletti sta gestendo bene anche la piazza, con equilibrio” ha aggiunto Cassano, alla fine.