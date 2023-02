“C’è rammarico”: Napoli, la sentenza in diretta spiazza i tifosi

Il Napoli sta conducendo una stagione eccezionale, schiantando la concorrenza in Serie A, a partire dall’Inter, seconda con 13 punti in meno.

Cosa si può rimproverare al Napoli, fino a questo punto della stagione? In realtà ben poco: i campani guidano la classifica della Serie A con 13 punti di vantaggio sull’Inter. Sono anche il miglior attacco, con 51 gol fatti, e la miglior difesa, con solo 15 subiti. La squadra ha anche un gioco eccellente, e Spalletti è stato in grado di valorizzare al massimo i suoi giocatori, molti dei quali davvero giovani.

A rimpiangere qualcosa, allora, dovrebbero essere gli avversari. Come il Milan, campione in carica ma vittima di un inizio di 2023 davvero drammatico, che ancora non accenna a migliorare. Idem la Juventus, poco convincente sotto il profilo del gioco per tutta la stagione, poi travolta dal Napoli nello scontro diretto e infine colpita da 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

Ma più di tutti chi deve rammaricarsi per gli errori commessi fin qui è l’Inter, ovvero l’unica squadra in Italia capace di sconfiggere i partenopei. Seconda l’anno scorso, detentrice della Coppa Italia e fresca vincitrice della Supercoppa italiana, la formazione nerazzurra è una delle più competitive degli ultimi anni in Serie A. Ecco perché, in condizioni diverse, l’Inter sarebbe potuta essere la vera avversaria del Napoli in questa stagione.

I rimpianti dell’Inter nella rincorsa al Napoli

A parlare di questo tema, intervistato da ‘Dazn’, è stato il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Alla domanda su quale fosse il motivo dei 13 punti di ritardo dei nerazzurri sul Napoli, l’ex difensore ha risposto: “La continuità. Per questo c’è il rammarico di aver lasciato qualche punto per strada”. Zanetti pensa ovviamente sconfitte come quelle contro Udinese ed Empoli, o al pareggio col Monza.

Ma il dirigente argentino riconosce anche la forza del Napoli: “Non ha sbagliato niente, batterli è stata molto dura”. E ovviamente ha parlato dei meriti di Luciano Spalletti, già allenatore dell’Inter dal 2017 al 2019: “C’è tanto di lui nel Napoli. All’Inter ha fatto un grande lavoro, dà la sua impronta alle squadre che allena”. Un commento finale sempre sui partenopei, nello specifico una delle loro stelle: “Osimhen sta dimostrando di essere un grande attaccante”.