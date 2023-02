🎤 Anche il Napoli di Spalletti a Sanremo: il post scatena i tifosi

L’incredibile e curioso post che scatena tutti i tifosi azzurri: anche il Napoli di Luciano Spalletti è presente a Sanremo, ecco i dettagli.

Continua il momento magico del Napoli, che non arresta la propria corsa e fa di un sol boccone anche dello Spezia. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è la vera padrona del campionato italiano. Con tredici punti di distacco dalla seconda, gli azzurri stanno riscrivendo ogni record. E ora puntano al bersaglio grosso e al suo raggiungimento nel minor tempo possibile. Dietro le concorrenti affannano, mentre i tifosi del Napoli incrociano le dita e fanno gli scongiuri affinché tutto vada per il meglio.

Febbraio, però, non è soltanto un mese delicato per il Napoli. È anche e soprattutto il mese di Sanremo, un qualcosa che spesso nella sua storia ha unito la cultura popolare italiana. Persino, declinando qualsiasi sport, celebrità a esso collegato e tanto altro. Per una settimana all’anno, la musica che arriva dall’Ariston fa il giro del mondo e monopolizza qualsiasi dibattito nel nostro Paese. E a questa logica, non si sottrae neanche la formazione di Luciano Spalletti, che anzi proprio adesso è sotto i riflettori di tutti per la grande stagione che sta compiendo.

Il Napoli dirige a Sanremo: l’incredibile e divertente post che scatena i tifosi azzurri

Insomma, anche il Napoli va a Sanremo. Per modo di dire, certo: a scatenare i tifosi è il curioso e divertente post su Twitter della Lega Serie A. Una foto della classifica integrale, con la formazione azzurra che campeggia salda al primo posto. Sopra una didascalia che richiama alla nota competizione musicale: “Dirige l’orchestra: il Napoli!”. Si divertono i tifosi azzurri, divisi tra Sanremo 2023 e il campionato che per i partenopei ripartirà domenica sera al Maradona, contro la Cremonese di Davide Ballardini. Una gara che Luciano Spalletti e i suoi ragazzi dovranno affrontare con attenzione e senza stonare, visto che in Coppa Italia l’acuto dei grigiorossi è valso loro la qualificazione al prossimo turno.