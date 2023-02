Napoli, De Laurentiis esulta: pioggia di milioni, ringrazia anche Spalletti

De Laurentiis, oltre a vedere il suo Napoli dominare il campionato, può esultare per una piogga di milioni in arrivo.

Il Napoli sta continuando a dominare in lungo e in largo il campionato italiano. La squadra azzurra, infatti, ha battuto domenica scorsa anche lo Spezia di Luca Gotti con il risultato di 0-3, nato dal rigore realizzato da Kvaratskhelia e dalla doppietta di Victor Osimhen.

Dopo questo successo contro i liguri, di fatto, tra le inseguitrici è rimasta solo l’Inter di Simone Inzaghi ad avere ancora qualche speranza di poter rimontare il super distacco in classifica. I nerazzurri, grazie alle vittoria nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, sono rimasti infatti a tredici punti dal Napoli capolista.

Anche se lo stesso Simone Inzaghi ha ribadito che, almeno per il momento, la sua Inter non debba guardare al Napoli, ma solo al suo rendimento. Ma Luciano Spalletti, come da lui stesso affermato sia prima che dopo la gara contro lo Spezia, la strada per vincere il campionato è ancora lunghissima. Tuttavia, in attesa della gara di domenica sera al Maradona contro la Cremonese di Davide Ballardini, sia il tecnico toscano che Aurelio De Laurentiis possono già esultare per una notizia che arriva dal calciomercato.

Napoli, De Laurentiis può esultare per il riscatto di Andrea Petagna da parte del Monza: le cifre

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, è ormai una formalità il riscatto del Monza del cartellino di Andrea Petagna. Il centravanti, di fatto, è stato preso la scorsa estate con la formula del prestito oneroso di 2,5 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Tuttavia, questo diritto si trasforma automaticamente in obbligo in caso di salvezza della squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Il Monza di Raffaele Palladino, di fatto, si può considerare già ampiamente salvo, visto il grandissimo margine di dodici punti sul Verona terzultimo. Tuttavia, oltre ai 10 milioni di euro di riscatto per la salvezza di quest’anno, il Napoli si è garantito un bonus di un milione di euro anche per le prossime due stagioni, sempre in caso di permanenza in Serie A del team biancoscudato.