💸 Calciomercato Napoli, l’annuncio in diretta fa tremare De Laurentiis

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più grande realtà del campionato. Gli azzurri non si fermano e pensano già al futuro del club.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato uno degli assoluti protagonisti del calciomercato estivo azzurro. Con l’aiuto della società e le sue intuizioni, a dir poco clamorose, il club azzurro ha realizzato una campagna acquisti a dir poco strepitosa. Il Napoli ha ceduto giocatori come Insigne, Mertens e Koulibaly, attirandosi anche non poche critiche.

La società ha deciso di rilasciare a parametro zero o vendere i giocatori con i contratti più esosi puntando su giovani talenti. Giuntoli ha pescato cosi giovani sconosciuti e questi sono totalmente esplosi nella nostra Serie A. Da Kim a Olivera, senza dimenticare intuizioni come Ndombele o il rilancio di Meret e Lobotka. Il vero colpo del mercato è stato però il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, colpo arrivato a sorpresa e subito decisivo.

Fin dal primo giorno in maglia azzurra Kvaratskhelia ha impressionato e in campionato ha trascinato la squadra a suon di gol e assist. Giuntoli ha sempre molto occhio per i giovani talenti e guarda con attenzione anche quello che accade nella nostra Serie A. Tra i club monitorati dal dirigente azzurro c’è l’Udinese della famiglia Pozzo, da sempre molto attenta ai giovani talenti.

Napoli, l’annuncio di Marino su Beto e Samardzic

Nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino. Tanti i temi trattati con il dirigente che ha parlato dei rumors di mercato riguardanti i suoi assistiti. Ecco le sue parole:

“Beto o Samardzic al Napoli? Parliamo di calciatori di grande prospettiva e credo che starebbero bene al Napoli. Per caratteristiche Beto potrebbe rappresentare un attaccante interessante per sostituire Osimhen, ha ancora tanti margini di crescita”. Infine il dirigente avvisa il Napoli e le altre pretendenti: “Sono già arrivate offerte importanti da grandi club europei, entrambi i calciatori hanno molto mercato”.