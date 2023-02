Napoli-Eintracht, annuncio di De Laurentiis: il presidente non ha dubbi

In occasione di una lunga intervista a ‘Bild’, Aurelio De Laurentiis parla della Champions League e si proietta a Eintracht Francoforte-Napoli.

Il traguardo più ambizioso per il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe essere la vittoria del campionato di Serie A. Ormai la squadra non può più nascondersi: giunti alla prima metà di febbraio, la formazione ha 13 punti di vantaggio sull’Inter, attuale seconda in classifica, e durante la stagione ha subito una sola sconfitta, alla ripresa del campionato a gennaio proprio contro i nerazzurri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis però pensa in grande, poiché consapevole delle possibilità, del talento e unità di intenti che regnano nello spogliatoio del Napoli. Non è giusto limitare le ambizioni, bensì è corretto concentrarsi su tutte le sfide con la sensazione di poterle affrontare e vincere.

Sarà questo il piglio col quale presentarsi a Francoforte per la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht. In attesa del match del 21 febbraio, il patron del Napoli ha rilasciato una lunga intervista ai tedeschi di ‘Bild’, ai quali ha raccontato le sensazioni sulla stagione azzurra, che ha definito “un’epopea colossale”.

Napoli, De Laurentiis: “Francoforte è un thriller, ma possiamo vincere la Champions”

“Per me l’Eintracht Francoforte è un thriller. Dopo aver vinto l’Europa League, si sta giocando la Bundesliga e la Champions League. L’ascesa degli ultimi anni è stata straordinaria. Oggi fanno parte del massimo livello in Germania e in Europa. Hanno dirigenti molto saggi. Congratulazioni!”, afferma De Laurentiis, invitando a non sottovalutare l’avversaria europea. Chiaramente dopo il sorteggio le sensazioni sono state positive, ma ciò non vuol dire sottostimare il valore della compagine tedesca: “La prima reazione è stata pensare che non si trattasse di una sorteggio particolarmente difficile, ma speriamo in due partite con gol e spettacolari. Le possibilità di superare il turno sono del 50%”.

Il Napoli, quindi, non sarebbe favorito sui rivali. È strategia o De Laurentiis ci crede davvero? Le parole del patron sono ben precise: “Non dobbiamo pensare dei essere superiori. La sfida contro il Barcellona dello scorso anno la dice lunga. In pochi avrebbero scommesso su di loro. Non stiamo commettendo lo stesso errore che avrebbe potuto fare il Barcellona. In squadra l’Eintracht ha Ndicka, Gotze, Kolo Muani ma, senza voler denigrare nessuno, non fare a cambio coi nostri”.

Eh sì, perché se è vero che non bisogna prendere la sfida sottogamba, è altrettanto certo che questo Napoli non si pone limiti. De Laurentiis nn si nasconde: “La squadra è forte, ma in Champions ci sono le migliori. Il Napoli può vincere la competizione, proprio come dicono i bookmakers. Ci vedono come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti, vedremo”.