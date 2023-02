“Godo, se il Napoli…”: La bella notizia di LDA prima di Sanremo

Il cantautore napoletano LDA, figlio di Gigi D’Alessio, impegnato al Festival ha parlato del Napoli in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’

Il Napoli sta accendendo la fantasia dei suoi tifosi. La scaramanzia però ha sempre il sopravvento. Della formazione azzurra ha parlato anche LDA. Il cantante, all’anagrafe Luca D’Alessio, è il figlio di Gigi ed è impegnato in questo momento al Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano, che ha scelto questo pseudonimo ispirato dalle iniziali del suo nome, ha parlato della squadra di Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il giovane cantante napoletano è in gara nel Festival con la canzone ‘Se poi domani’. Un brano scritto in una ‘notte tormentata’. In passato, Luca D’Alessio ha partecipato pure ad ‘Amici’. Nell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha promesso un piccolo ‘sacrificio’ per il suo Napoli.

Napoli, LDA scaramantico: “Scudetto? Non pronuncio questa parola, preferisco dire che vincerò il Festival di Sanremo”

Il cantautore napoletano LDA ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ e si è soffermato pure sul campionato italiano. Il figlio di Gigi D’Alessio è infatti uno sfegatato tifoso del Napoli. Ha detto di amare il calcio e ha anche rivelato che in passato giocava nelle giovanili della Virtus Belsito, nel ruolo di ala sinistra, con istinto goleador e un buon passo.

Ha poi rivelato anche con quanta soddisfazione stia seguendo il Napoli: “Sto godendo. Spalletti è incredibile perché è riuscito ad assemblare una bella squadra. Se fosse una canzone potremmo dire che sarebbe ‘Ancora’ di Eduardo De Crescenzo”, ha continuato.

Ma guai a pronunciare con lui la parola scudetto: “No, sono scaramantico. Non la pronuncio, semmai preferisco dire che vinco il Festival di Sanremo”. Per una persona scaramantica, sicuramente un sacrificio d’amore molto importante. Un sacrificio d’amore per la squadra di Luciano Spalletti. A proposito della manifestazione canora in corso ha poi aggiunto: “Cercherò di divertirmi”.