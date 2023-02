🫱🏻‍🫲🏼 Napoli, un altro capolavoro di Giuntoli: De Laurentiis ed i tifosi ringraziano

Operazione di Cristiano Giuntoli che mette in piedi un vero e proprio capolavoro. A ringraziare è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il mercato estivo del Napoli è stato di ottimo livello, ed a distanza di mesi ne abbiamo conferme sempre più nette. Con gli addii di giocatori come Insigne, Mertens, Koulibaly o Fabian, si pensava che la squadra azzurra potesse andare incontro a delle problematiche legate soprattutto all’aspetto caratteriale di una rosa che andava a perdere elementi portanti. Eppure, cosi non è stato. Giovani interessanti e di grande talento sono arrivati all’ombra del Vesuvio, convincendo Spalletti di poter puntare in maniera importante su un obiettivo di rilievo come lo Scudetto.

E cosi Kvicha Kvaratskhelia o anche Kim Min-Jae, senza sottovalutare l’apporto di un giocatore come Olivera o ancora Giacomo Raspasdori. Quest’ultimo è arrivato in azzurro dopo una trattativa molto lunga e complessa, con il Sassuolo che non ha lasciato andare cosi volentieri il suo giocatore. Eppure, dopo un lavoro certosino da parte del direttore sportivo del Napoli, alla fine Raspadori è arrivavo alla corte di Spalletti e ad oggi rappresenta un elemento molto importante per l’allenatore toscano.

Napoli, l’operazione Raspadori ed il grande piano di Giuntoli

Certo, in attacco bisogna dire che c’è grande traffico. Osimhen e Kvara ad oggi si potrebbero definire come titolari gerarchicamente più alto rispetto agli altri, ma è chiaro che le presenze di Raspadori e Simeone sono importanti e richiedono uno spazio che Spalletti è consapevole di dover dare. Anche perchè il Napoli ha fatto un investimento importante su entrambi. In particolare, tra l’altro, l’ex attaccante del Sassuolo rappresenta un’operazione intelligente e ben strutturata da parte di Cristiano Giuntoli.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, ha posto luce proprio sulla trattativa e l’affare messo in piedi dal ds azzurro per permettere a Raspadori di vestire la maglia azzurra. Il Sassuolo chiedeva tanti soldi per lasciarlo andare (fino a 35 milioni di euro), ma alla fine si è arrivati ad una quadra. “Il club azzurro ha ottenuto anche in questo caso la formula del prestito pagando in estate solo 5 milioni, mentre altri 25 dovranno essere versati l’estate prossima quando il riscatto diventerà automatico”, spiega la rosea.

Si, ma ci sono cinque milioni che il Sassuolo richiedeva come cifra fissa. Il Napoli verserà questa cifra nelle casse neroverdi in un’altra maniera, di fatto risparmiando al club azzurro un ulteriore esborso economico. “Tre milioni sono legati ad altrettante qualificazioni in Champions del Napoli nelle prossime cinque stagioni. Gli altri due se l’attaccante raggiungerà 15 gol”, la spiegazione della rosea.