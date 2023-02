Napoli, che notizia per Spalletti: anche De Laurentiis al settimo cielo

Luciano Spalletti alla pari del presidente Aurelio De Laurentiis gioiscono per la notizia che arriva verso Napoli-Cremonese: ecco di cosa si tratta.

Il Napoli si predispone a prepararsi per la sfida di campionato allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Cremonese. La formazione di Davide Ballardini è all’esasperata ricerca di punti. Non ha ancora racimolato alcuna vittoria in 21 giornate di campionato, ma al contempo ha conquistato le semifinali di Coppa Italia, eliminando dalla kermesse in fila sia lo stesso Napoli che la Roma di José Mourinho rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale.

La squadra ospite dovrà fare i conti con alcune assenze, che potrebbero generare l’ennesimo cambio di formazione: tranne alcune certezze, ancora non è stata trovata la quadratura del cerchio. Il Napoli si muove su frequenze del tutto diverse. La formazione di Luciano Spalletti, a maggior ragione con la settimana tipo a disposizione, ha una rosa lunga, e tutti i suoi componenti rispondono sempre con grande qualità all’impegno in campo.

In un scenario di tale entusiasmo, non è difficile credere che in pochi giorni si siano polverizzati i biglietti per la sfida di campionato della prossima domenica alle 20:45.

Napoli-Cremonese, il Maradona verso il sold-out: le cifre sui biglietti

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è da attendersi il pubblico delle grandi, grandissime occasioni. I paganti saranno circa 50mila e la prevendita è ancora attiva, e prosegue a ritmo costante. Il pubblico di casa è pronto a spingere la squadra per ottenere il sesto successo di fila nel 2023, per prepararsi giorno dopo giorno al ritorno in Champions League: il 21 febbraio è in calendario Eintracht Francoforte-Napoli, in Germania.

Spulciando la mappa dei tagliandi che è ancora possibile acquistare, si apprezza che gli anelli superiori di Curve e Distinti sono esauriti. Restano a disposizione un discreto numero di posti nell’anello inferiore della Curva A. Altri biglietti, ma proprio gli ultimi, sono invece disponibili nei Distinti inferiori e in Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Dati che fanno felice anche la squadra, che è consapevole di poter sempre contare sul supporto dei propri tifosi.