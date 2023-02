Napoli, il giudizio che scatena i tifosi: “Poteva rimanere…”

A sorpresa arriva il giudizio inaspettato dell’ex. Per i tifosi del Napoli e non solo queste sono dichiarazioni decisamente inaspettate.

Il Napoli continua a macinare gioco e risultati. Gli azzurri sono meritatamente primi in classifica, con un vantaggio di ben 13 punti sulla seconda. Dopo che per un periodo sembravano essere Milan e Juventus le dirette concorrenti, la crisi dei rossoneri e la penalizzazione dei bianconeri hanno permesso all’Inter di proiettarsi in seconda piazza nonostante un inizio di campionato non certo esaltante.

Rimpianti in casa nerazzurra, come sottolinea alla Gazzetta dello sport l’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli: ” L’Inter ha perso troppi punti, soprattutto in trasferta. In quelle partite la difesa ha commesso troppi errori. E alla fine gli errori li paghi. Ma occhio a dare la colpa solo ad un reparto. La squadra nel suo insieme è responsabile, non solo i portieri o i difensori. Fossero arrivati risultati diversi l‘Inter poteva rimanere più attaccata al Napoli.”

Già rinunciato allo Scudetto? Per niente. Altobelli ci crede, ma ad una condizione. Infatti il tutto potrebbe dipendere da due variabili. Una in avanti e una in difesa: “Il successo nella lotta per il titolo dipenderà anche dalla sostituzione di Skriniar. La prestazione di Lukaku sarà cruciale per l’attacco dell’Inter: se tornerà al suo livello sotto la guida di Conte, l’Inter potrà lottare subito per lo Scudetto.”

Altobelli avverte il Napoli: “L’Inter deve sempre puntare al tricolore.”

Un distacco di 13 punti è tanto, ma per Altobelli non è una cosa che deve impedire all’Inter di crederci. Secondo lui club nerazzurro ha il dovere di puntare sempre allo Scudetto. Coppa Italia e Supercoppa possono essere un trofeo importante, ma non possono sostituire lo Scudetto. O almeno il provarci.

Le sue parole infatti non lasciano spazio a dubbi: “La rosa è di alta qualità e l’Inter era la favorita all’inizio della stagione. Diciamocelo chiaramente e non nascondiamoci. Nonostante i risultati del Napoli, l’Inter deve sempre puntare al tricolore. Ha il dovere di provarci e di puntare non solo alla Coppa Italia.”