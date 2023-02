Napoli, ecco il sostituto di Osimhen: arriva dalla Serie A, tifosi spiazzati

Victor Osimhen è tra i protagonisti di questa stagione. Potrebbe andare via in estate? In casa Napoli già avrebbero individuato il sostituto.

Il Napoli va avanti in questo campionato nel segno di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta trascinando la squadra azzurra in una stagione cosi particolare, dove molti tifosi sperano davvero che si possa arrivare a quel risultato che all’ombra del Vesuvio aspettano da più di 30 anni. I presupposti ci sono, e nascono anche dai risultati di una squadra che sta dimostrando di potersela giocare davvero con chiunque. Si, perchè anche in ambito europeo il Napoli ha fatto vedere delle cose importanti. La Champions è un altro contesto dove gli azzurri hanno messo in campo delle prestazioni ottime, come quelle viste contro il Liverpool tanto per fare un esempio.

Da qui ai prossimi mesi servirà ancora una spinta importante da parte del giocatore nigeriano che, tra l’altro, guida anche la classifica marcatori della Serie A. Su di lui, tra l’altro, da diversi mesi ci sono anche gli occhi di diversi club che stanno monitorando il suo operato in questa stagione. Arrivato dal Lille con un investimento importante, è chiaro che ad oggi Osimhen rappresenta un patrimonio importante per il club azzurro. Possibile, dunque, che il club voglia capire anche nel prossimo futuro come gestire un giocatore cosi importante.

Napoli, addio Osimhen? Già trovato il sostituto

Insomma, che Osimhen possa partire la prossima estate è una possibilità concreta. Soprattutto se in casa Napoli dovesse arrivare un’offerta importante per l’attaccante. Con club come il Manchester United, che dall’Inghilterra danno interessato al giocatore, ci si può aspettare davvero di tutto. Ecco perchè il Napoli dovrà decidere, una volta terminata la stagione, come muoversi nei confronti di Osimhen.

Lasciarlo andare, ovviamente, aprirebbe le porte alla necessità di cercare un nuovo attaccante. Chi potrebbe prendere, dunque, il posto di Osimhen? Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, ci sarebbe già il nome adatto ad entrare nella rosa del Napoli qualora dovesse Osimhen andare via. Rasmus Winther Hojlund sta facendo delle cose importante con la maglia dell’Atalanta. Il club orobico sta apprendendo settimana dopo settimana il valore del giocatore, ed sarebbe anche pronto ad una possibile cessione in estate. Il Napoli lo sta monitorando, proprio nell’eventualità che in estate anche Osimhen dovesse salutare tutti ed andare via.