Napoli, addio Osimhen? De Laurentiis esce allo scoperto, c’è l’annuncio

Arriva l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli cederà Osimhen in estate? Il patron azzurro rompe il silenzio.

Victor Osimhen è senza ombra di dubbio uno dei trascinatori di questo Napoli. L’attaccante azzurro si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria grazie ai gol messi a segno fino a questo momento, molti di questi decisivi. Dopo un paio di stagioni in chiaro scuro, dove gli infortuni hanno rallentato il percorso di crescita del numero 9, questa sembra davvero essere l’annata della consacrazione di Osimhen.

Certo, l’arrivo di Kvaratskhelia è stata una variabile importante per l’esplosione dell’ex attaccante del Lille. Una coppia vincente, quella formata da Victor e Kvicha. Gol ed assist, due giovani che hanno tanta fame e che inevitabilmente stanno diventando i protagonisti ed i leader di un gruppo importante che guarda al futuro con grande fiducia,

Si, perchè ormai i tifosi del Napoli hanno ben chiaro quello che dovrà essere l’obiettivo da qui ai prossimi mesi. Lo Scudetto non è più una parola da nascondere, un sogno inarrivabile. La squadra azzurra, ad oggi, è la vera favorita di questo campionato e nel corso di questi mesi il vantaggio costruito sulle inseguitrici è davvero importante.

Napoli, cosa si fa con Osimhen? Annuncio di De Laurentiis

Milan ed Inter proveranno ad inseguire Luciano Spalletti ed i suoi, anche se le difficoltà sono evidenti, soprattutto se non il Napoli non arresterà questa cavalcata straordinaria. I gol di Victor Osimhen rappresentano un elemento centrale per questa corsa importante, ed ecco perchè ad oggi l’attaccante ha attirato su di sé l’attenzione di tantissime squadre in Europa. Tra queste, ad esempio, c’è il Manchester United che in Inghilterra sono sicuri sferrerà un assalto importante durante la prossima finestra estiva di calciomercato.

Ma cosa deciderà di fare il Napoli? A rompere gli indugi è il presidente Aurelio De Laurentiis. Ai microfoni della ‘Bild’, il patron ha parlato proprio del tema Osimhen andando a chiarire la situazione anche per il futuro. “Non è in vendita! I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti”, le parole del presidente del Napoli. Insomma, per mettere le mani su Osimhen servirà un sacrificio importante.