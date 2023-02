Calciomercato Napoli, che rimpianto per Giuntoli e Spalletti: notizia amara

Il Napoli si gode il primato in classifica, ma attenzione alla notizia davvero amara. Che rimpianto per Giuntoli e Spalletti, ecco svelato tutto: ci sono i dettagli.

Primato in classifica, con tredici punti di vantaggio sulla seconda. Il Napoli continua a viaggiare e a trottare su ritmi finora sconosciuti ad una big del nostro campionato. E continua soprattutto a non steccare una sola nota della propria armonia. Anche a La Spezia, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno dimostrato di essere in salute e in fiducia, in barba a chi pronosticava un calo dei partenopei in questo 2023.

Un bel vedere per i tifosi del Napoli, che in estate erano i primi a temere un disarmo della formazione azzurra. Il mercato, invece, è stato molto più clemente e provvidenziale del previsto. Non solo per gli arrivi delle sorprese Kim e Kvaratskhelia, ma anche e in particolare per la costruzione di una rosa capace di avere due titolari per ruolo. Un qualcosa che Luciano Spalletti, però, avrebbe voluto anche per la porta, ma che il mercato lì non è stato capace di porre una pezza. Poco male visto l’exploit di Meret, ma la parentesi di Sirigu al Maradona è stata tutt’altro che felice e riuscita.

Napoli, che rimpianto per Giuntoli e Spalletti: il retroscena di mercato è davvero amaro, il motivo

Dopotutto, l’obiettivo numero uno in quella zona del campo era Keylor Navas. L’ex portiere del Paris Saint-Germain è stato a lungo corteggiato dal Napoli, che però non riuscì a vincere le richieste economiche del calciatore e del club francese. Per quanto? Soltanto per mezzo milione di euro, come svelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Un vero peccato per gli azzurri, che ora vedono il costaricano rilanciarsi in Premier League con la maglia del Nottingham Forrest. Nulla da togliere a Meret, che sta dimostrando di essere un grande numero uno, ma è chiaro che tra lui e Navas ci sia una differenza palpabile in termini di esperienza e status. E magari un piccolo-grande rimpianto per Giuntoli e Spalletti ancora si cela nel profondo dei propri animi.