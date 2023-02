Napoli, scelto il portiere del futuro? La rivelazione spiazza i tifosi

Il Napoli ha messo nel mirino un portiere. Il club è soddisfatto di Meret ma le voci di mercato hanno spinto Giuntoli a trovare un piano B.

Il Napoli, chiuso il mercato invernale, ha cominciato a riflettere in vista di quello estivo. A gennaio sono arrivati alla corte di Luciano Spalletti Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński. Due elementi (entrambi presi in prestito con diritto di riscatto) utili per consolidare la rosa e allungare le rotazioni alla luce delle tante partite in programma. Da giugno in poi, invece, il gruppo verrà sottoposto ad un vero e proprio restyling che coinvolgerà tutti i reparti.

La strategia alla base delle scelte non cambierà. Il direttore generale Cristiano Giuntoli continuerà a puntare forte su elementi giovani con ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Il taccuino del manager azzurro, in particolare, contiene il nome di Lazar Samardzic che, dopo un anno di apprendistato, ha scalato le gerarchie dell’Udinese diventando uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano.

I friulani vorrebbero tenerlo ancora tuttavia, in presenza di una buona offerta, valuteranno la sua cessione. Si parla di 20 milioni: cifra, questa, che i partenopei puntano ad abbassare inserendo nell’operazione qualche possibile contropartita tecnica. Due, invece, i calciatori dell’Empoli seguiti: Tommaso Baldanzi e Guglielmo Vicario. Il classe 2003, fin qui, ha siglato 4 reti in 13 presenze complessive mentre il portiere si è reso protagonista di un gran numero di interventi decisivi.

Napoli, un rebus il futuro di Vicario

Vicario, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, non si è voluto sbilanciare rinviando a giugno ogni discorso relativo al mercato. “Futuro? E’ tutto da scrivere. Però adesso c’è una salvezza da conquistare a cominciare da sabato con lo Spezia”. A Napoli ritroverebbe un ex compagno: “Ero dietro Meret nell’unico anno nelle giovanili dell’Udinese, nella Primavera. Sono stato secondo di Audero a Venezia e di Cragno a Cagliari”.

L’Empoli, per il momento, se lo gode in attesa dell’asta che si scatenerà nei prossimi mesi. Sulle sue tracce c’è anche la Roma, che a stretto giro di posta dovrà valutare se continuare a dare fiducia a Rui Patricio (che compirà 35 anni il 15 febbraio) oppure voltare pagina e prendere un profilo più giovane. Il Napoli, dal canto suo, è soddisfatto di Meret ma le recenti indiscrezioni provenienti dalla Premier League hanno obbligato Giuntoli ad individuare un piano B. Vicario, in tal senso, rappresenta un sostituto di grande livello.