😱 Napoli, addio a tre big in estate: spuntano anche i nomi, tifosi disperati

Chi andrà via in estate? I tifosi del Napoli dovranno prepararsi ad un mercato in uscita importante? La rivelazione è arrivata in diretta.

La corsa Scudetto è entrata in una fase molto calda. Il Napoli al momento gode di un vantaggio importante sulle inseguitrici, ma mancano ancora tante partite e sarebbe un errore grave pensare di avere già il titolo in tasca. Compito di Luciano Spalletti sarà quello di mantenere l’attenzione molto alta da qui alle prossime. Gli azzurri, tra le altre cose, hanno anche l’importante impegno in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ed il presidente ha già chiarito che un altro obiettivo è di sicuro quello di portare il tutto per tutto per arrivare quanto più avanti possibile anche in Europa.

Il Napoli ha dimostrato di poter battere chiunque, ed anche i punti di vantaggio maturati fino a questo momento sono la testimonianza di quanto questa squadra abbia fame. I giovani nella rosa di Spalletti stanno trascinando la città verso un sogno. Dopo gli addii di giocatori come Insigne, Mertens o Koulibaly, ci si aspettava potessero subentrare delle problematiche soprattutto sotto il punto di vista di maturità e carattere. Di contro, il Napoli si è ritrovato a viaggiare ad una velocità elevata proprio grazie a quei giovani di talento che hanno finalmente trovato spazio.

Napoli, tre big salutano in estate? Arriva la rivelazione

Come detto, tutto può ancora succedere. Ecco perchè in casa Napoli si continuano a fare gli scongiuri, pur parlando senza troppi filtri di quello Scudetto che resta un grande sogno. Quello che accadrà in estate, poi, sarà anche conseguenza dell’epilogo stagionale. Eppure, c’è già chi è pronto a giurare che saranno almeno tre i titolari che saluteranno Napoli alla fine di questa stagione. La rivelazione è arrivata da Vincenzo Montefusco, ex allenatore della squadra partenopea, che ai microfoni di ‘TeleA’ ha tirato fuori anche i nomi.

“Per me il Napoli ha già vinto lo scudetto da almeno qualche mese, adesso forse è il momento che potrà vendere anche Osimhen”, ha detto Motefusco in diretta. “Secondo me il Napoli cederà tre giocatori: Osimhen, Zielinski e Lozano“, le parole dell’ex allenatore. Tifosi che ovviamente guardano a questa rivelazione con attenzione ed anche un pizzico di amarezza, anche se ancora tutto può cambiare da qui alla fine del campionato.