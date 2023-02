😱 Osimhen gelato, sentenza durissima: è tutto vero quello che c’è scritto

Victor Osimhen è il capocannoniere della Serie A, ma in queste ore c’è stata una sentenza su di lui che ha sorpreso tutti.

Dopo la vittoria del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli si appresta a sfidare un’altra squadra impegnata a cercare di non retrocedere in Serie B. Allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, domenica sera arriverà la Cremonese di Davide Ballardini.

I grigiorossi, dopo il ko rimediato contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni, sono in una situazione davvero critica, considerando che sono ultimi in classifica a 10 punti dallo Spezia quartultimo. Tuttavia, vista anche l’eliminazione subita proprio dalla Cremonese in Coppa Italia, il Napoli ha tutta l’intenzione di non sottovalutare la gara di domenica del Maradona.

Gli azzurri, infatti, hanno sia la voglia di rifarsi per l’eliminazione subita dalla coppa nazionale che l’esigenza di rafforzare il proprio margine di tredici punti sull’Inter di Simone Inzaghi seconda. Proprio per questo motivo, Luciano Spalletti schiererà contro la Cremonese la miglior formazione possibile. A guidare l’attacco partenopeo, quindi, ci sarà Victor Osimhen che, però, è rimasto gelato per alcune recentissime dichiarazioni che lo riguardano .

Napoli, la sentenza di Faustino Asprilla gela Victor Osimhen: “Non esiste un paragone con. Io ho giocato contro dei campioni, mentre chi sono i difensori di adesso?”

Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma, ha infatti parlato così dell’attaccante di Spalletti ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Osimhen è stato paragonato a me? Non esiste. Vi voglio ricordare che io ho giocato in Serie A quando c’erano i vari van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Del Piero, Roberto Baggio…Devo proseguire?”.

L’intervento dell’ex calciatore colombiano poi continua: “Io, per riuscire a segnare un gol, dovevo superare dei difensori del calibro di Baresi, Cannavaro, Costacurta, Maldini e Vierchowod. E qualche volta sono riuscito anche a superarli. Adesso chi sono i difensori del campionato italiano? Contro chi gioca Osimhen? Non c’è paragone tra il calcio di adesso e quello dei miei tempi”.