😱 Napoli-Osimhen, l’offerta gela tutti: De Laurentiis conta già i milioni

Trattenere Victor Osimhen dopo l’incredibile stagione che sta conducendo sarà difficile per il Napoli, che però potrebbe consolarsi con la proposta che sta per essere recapitata ad Aurelio De Laurentiis.

“I nostri giocatori sono molto richiesti. Ma non dobbiamo venderne nessuno”, ha dichiarato a ‘Bild’ alcuni giorni fa il patron partenopeo in vista della sfida in calendario in Germania. Si tratta dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ovvero Eintracht Francoforte-Napoli. Il presidente ha fatto un chiaro richiamo alla rosea situazione dei conti della società azzurra, che non ha fretta di monetizzare attraverso la cessione dei suoi giocatori più importanti.

Ciò però non mette comunque al sicuro la permanenza degli stessi. Le società più abbiente economiche di certo non si faranno intimorire dalla resistenza che De Laurentiis opporrà , anzi presenteranno offerte probabilmente stralunanti. È all’apparenza ciò che il Chelsea ha in mente per strappare Victor Osimhen alla Serie A.

È certo che il Napoli e il giocatore avranno sempre la parola definitiva, ma si preannuncia allettante l’offerta sia per ciò che riguarda il cartellino del centravanti nigeriano sia per quanto sarà proposto d’ingaggio al calciatore.

Il Chelsea fa follie per Osimhen e prepara l’offerta al Napoli

A tal proposito arrivano da Londra le prime indiscrezioni. Secondo quanto riferisce ‘LondonWorld’, per portare in Premier League l’attuale capocannoniere della Serie A, il Chelsea è disposto a convincere la proprietà di Aurelio De Laurentiis mettendo sul piatto 120 milioni di sterline. Difficile rimanere indifferenti dinanzi a tale proposta.

Tuttavia, potrebbe anche non bastare per il Napoli e aprire all’asta, coinvolgendo altre società magari ancora inglesi pronte a fare follie. Perciò il Chelsea si premunisce e studia anche i profili ormai non necessari per cedere e monetizzare. È questo il caso di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato ceduto in prestito all‘Inter, ma verosimilmente non sarà riscattato perché sono mancate le condizioni adeguate a causa di vari infortuni. La situazione resta in divenire e non è da scartare che al Chelsea possa venire in mente di inserire proprio il cartellino del giocatore nell’offerta che sarà formulata al Napoli per Osimhen.