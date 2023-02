😰 Napoli, secchiata d’acqua gelata: la notizia è una mazzata vera

Non sarà facile garantirsi la permanenza a Napoli di due dei grandi protagonisti dell’annata azzurra: il commento in diretta tv.

Sedici gol per Victor Osimhen in questa prima parte di stagione, in Serie A. Nessuno è arrivato su calcio di rigore, e questo rafforza ancora di più il potenziale da attribuire al centravanti del Napoli. Per Luciano Spalletti è una risorsa straordinaria e irrinunciabile, soprattutto quando accompagnato da Kvaratskhelia col quale si “scambiano favori” sotto forma di assist. L’intesa tra i due è veramente spettacolare e contribuisce a rendere ancora più avvincente il gioco del Napoli.

In uno scenario simile, nel quale i due si confermano come top coppia di goleador nei cinque principali campionati europei, è facile credere che alla porta di Aurelio De Laurentiis busseranno più club in estate per sottrarre al Napoli i suoi beniamini. Il patron ha chiarito che non esiste esigenza di cedere, ma ciò non esclude di tutto la possibilità che accada: dipende a quanto ammonteranno le offerte che giungeranno a destinazione.

Anche la volontà dei giocatori coinvolti giocherà un ruolo importante nella decisione finale ed è difficile resistere alla tentazione di trasferirsi in Premier League. È questo il campionato dal quale si stima che arriveranno maggiori offerte o quantomeno quelle più interessanti.

Modugno su Osimhen: “Dieci milioni di euro per trattenerlo a Napoli”

A proposito di ciò è intervenuto a ‘Giochiamo d’anticipo’ il giornalista di ‘SKY Sport’, Francesco Modugno, il quale si è soffermato sulla posizione di Victor Osimhen: “Parlare di rinnovo col nigeriano oggi significa partire da una base di dieci milioni di euro d’ingaggio all’anno. Trattenerlo sarebbe un colpo di lucida follia da parte di Aurelio De Laurentiis”.

“Andrebbe convinto a restare – continua il giornalista – magari sfruttando un eventuale fattore emotivo, che susseguirebbe alla vittoria del campionato”. Sicuramente l’operato del Napoli in queste ultime stagioni è una garanzia di competitività , ma sicuramente non è un fattore che da sé può bastare. Modugno ha poi concluso sul rinnovo di Luciano Spalletti: “Con l’allenatore probabilmente, rispetto a quanto avviene con i calciatori, si riesce a avere un’incidenza diversa nei discorsi. Ma non so in questa fase della vita quanto abbia voglia di legarsi a un progetto pluriennale”.