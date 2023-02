“Meglio affrontare il Napoli…”: Eintracht, il tecnico spiazza tutti

Manca sempre meno e Napoli ed Eintracht Francoforte si affronteranno nel doppio confronto valido per gli Ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà domenica sera al Maradona la Cremonese di Ballardini, nel match valido per il posticipo della ventiduesima giornata di serie A. Gli azzurri, dopo la sconfitta ad inizio 2023 contro l’Inter, non hanno più sbagliato un colpo e comandano senza particolari problemi il campionato italiano.

Il club partenopeo ha un netto vantaggio sulle avversarie e dopo aver battuto Spezia e Roma nel girone di ritorno vuole continuare la rincorsa scudetto. I tredici punti sulla seconda sono un ampio margine, ma Spalletti non vuole cali e vuole una squadra che non molla mai fino alla fine. Per il club partenopeo sarebbe il primo titolo dopo oltre 30 anni mentre Spalletti vincerebbe il suo primo scudetto in Italia.

La società azzurra ha grandi ambizioni anche in Champions League dove il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte. Un doppio confronto storico ed in caso di vittoria il club partenopeo potrebbe entrare nella storia. La società campana non ha mai raggiunto gli Ottavi di Champions League e ora si trova dinanzi ad una grande opportunità.

Napoli, il curioso messaggio del tecnico

Mancano sempre meno giorni al match di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli, sfida che si terrà a ridosso del Carnevale. In Germania c’è un bellissimo Carnevale ed in conferenza stampa il tecnico tedesco Olivier Glasner ha parlato, anche scherzando, di tutto ciò:

“Purtroppo finora non sono mai riuscito a godermelo davvero e anche stavolta c’è il Napoli, cioè dopo due giorni giocheremo la Champions League. Ero un fanatico in passato del Carnevale ma tutti preferiamo il Napoli a una celebrazione del Lunedi’ grasso”. Parole che hanno scaturito qualche scena divertente e tanti sorrisi in casa tedesca. L’Eintracht è in ottima forma e sta lavorando al meglio per la sfida contro gli azzurri.