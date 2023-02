❌ Problemi Napoli, assenza imprevista con la Cremonese: c’è la notizia

Imprevista notizia giunge in casa Napoli a pochi giorni dal match di campionato contro la Cremonese: lo comunica il club azzurro sui propri canali.

Il Napoli ha ancora a disposizione la settimana tipo di allenamento, prima che la prossima sarà col doppio impegno campionato/Champions League. Domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Cremonese di Davide Ballardini. La società grigiorossa sta vivendo una strana stagione. In Serie A, infatti, è ancora a zero vittorie mentre ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia, eliminando il Napoli agli ottavi e la Roma ai quarti.

Il capitano Daniel Ciofani ieri ha incontrato la stampa in conferenza e si è soffermato sulla lotta salvezza nonché il difficile match contro la prima in classifica: “Ci stiamo preparando alla partita, lavorando sodo sugli errori commessi nelle partite disputate da quando c’è mister Ballardini. Lavoriamo per reparti con richieste precise, vedendo a video gli errori. Oltre al discorso fisico e tattico c’è la componente mentale che ora viene un po’ meno. Quando senza ottenere risultati, vai in difficoltà. È inevitabile”.

Per la Cremonese il livello di difficoltà è elevato anche perché deve fare fronte a diversi problemi fisici. Bonaiuto è tornato in gruppo ma parzialmente, mentre Quagliata, Okereke, Lochosvhili proseguono con la preparazione personalizzata. Dessers, infine, lamenta un fastidio muscolare.

Napoli-Cremonese, nuovo stop per Demme in allenamento

Anche il Napoli però ha le sue situazioni da tenere sotto osservazione. Dal report dell’allenamento odierno condiviso dalla società attraverso il proprio sito ufficiale, emerge che si è fermato nuovamente Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco è sceso sul terreno di gioco di Castel Volturno, ma si è limitato ad eseguire lavoro personalizzato.

Il resto della suda è ok e si è suddivisa fra esercitazioni tattiche e partita a campo ridotto. C’è da capire se il tecnico Luciano Spalletti ragionerà sul turnover oppure non modificherà l’11 iniziale. D’altronde gli stessi “titolarissimi” scalpitano per giocare e Kvaratskhelia su tutti perché Napoli-Cremonese si disputerà proprio nel giorno del suo compleanno. Quale miglior modo per festeggiare se non insieme al pubblico di casa?