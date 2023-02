❌ Divieto trasferte Napoli, il colpo di scena è totale: tifosi increduli

Il Napoli continua a scontare il divieto di trasferta per i propri tifosi, ma l’ultim’ora che arriva è un vero colpo di scena: ecco il motivo

È passato all’incirca un mese dai terribili incidenti sull’Autostrada del Sole, tra i tifosi del Napoli e quelli della Roma. Gli scontri tra gruppi del tifo organizzato hanno scatenato il terrore in quel di Arezzo, riportando alla memoria di appassionati e addetti ai lavori tempi ben più bui. Tempi che la Giustizia Sportiva e quella Ordinaria hanno subito provato a mettere a freno, intervenendo con il pugno di ferro.

Di qui, dunque, la lunga schiera di DASPO e il divieto di trasferta imposto alle tifoserie di Napoli e Roma per ben due mesi. Un qualcosa che, però, non sempre è riuscito ad arginare la passione e la voglia di stare al fianco della propria squadra di ambedue le tifoserie. Nel caso degli azzurri, lo si è potuto vedere chiaramente in occasione della trasferta di La Spezia. Tanti supporters napoletani erano infiltrati nei vari settori del Picco, accessibili a chi non è residente in Campania. E i tifosi di Spalletti e dei suoi uomini non si trovano soltanto all’ombra del Vesuvio…

Napoli, colpo di scena per il divieto alle trasferte: a Sassuolo ci sarà un’altra invasione azzurra

Ragion per cui, è legittimo attendersi un’altra invasione azzurra in quel di Reggio Emilia. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, i tifosi del Napoli si preparano ad affollare tutti gli altri settori del Mapei Stadium, in occasione della prossima trasferta di campionato, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Occhio, dunque, al colpo di scena. Nonostante il divieto imposto ai supporters azzurri, i tanti che risiedono in zona o nelle regioni del Centro-Nord stanno già acquistando un biglietto per la gara tra Sassuolo e Napoli. Una beffa per chi risiede in Campania, ma comunque una piccola manna per la formazione di Luciano Spalletti: seppur l’aspra imposizione, i partenopei potranno contare sull’affetto dei propri tifosi tra le mura di Reggio Emilia.