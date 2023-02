😍 Da Sanremo al Napoli: invito a sorpresa di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è stato autore di un invito per la gara di domenica del suo Napoli che ha ‘coinvolto’ anche il Festival di Sanremo.

Il Napoli giocherà domenica prossima contro la Cremonese di Davide Ballardini. Gli azzurri, almeno sulla carta, sono super favoriti per ottenere i tre punti finali, anche se dovranno essere molto attenti alle possibili insidie che il team lombardo potrebbe regalare.

La Cremonese, infatti, ha già fatto un brutto scherzo al Napoli, ovvero l’eliminazione dalla Coppa Italia. Anche se adesso la situazione dei grigiorossi è ben diversa rispetto allo scorso 17 gennaio. L’avvicendamento in panchina tra Massimiliano Alvini e Davide Ballardini, al netto della semifinale raggiunta nella coppa nazionale, non ha dato i frutti sperati.

Pur giocando bene, infatti, la Cremonese è ancora ultima in classifica con dieci punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Ad aumentare le difficoltà del match contro il Napoli ci sono anche le assenze, visto che Ballardini dovrà fare a meno di almeno quattro calciatori. Mentre in casa partenopea, proprio per la gara del Maradona contro i grigiorossi, bisogna registrare un invito a sorpresa di Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Cremonese, De Laurentiis ha invitato allo stadio il giovanissimo attore protagonista dello sketch di Sanremo con Amadeus

Il patron partenopeo, dopo aver visto lo sketch durante il festival di Sanremo con Amadeus, ha infatti invitato il giovanissimo Mario Di Leva allo Stadio Maradona per vedere dal vivo la gara del Napoli contro la Cremonese.

A confermare questo invito da parte del presidente del Napoli, ai microfoni ufficiali del ‘Corriere del Mezzogiorno’, è stato lo stesso Mario Di Leva: “Mi ha appena telefonato Aurelio De Laurentiis. Non posso credere che il mio presidente mi abbia chiamato. Mi ha fatto i complimenti e mi ha invitato a vedere la gara di domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona. Sono emozionatissimo, mamma mia! La cosa incredibile sai qual è? E’ che mi sembrava emozionato anche lui”.

Il tutto è nato, per l’appunto, dopo la presa in giro di Mario Di Leva (andato al Festival Sanremo per promuovere una fiction della RAI) ad Amadeus per la distanza in classifica della sua Inter rispetto al Napoli capolista.