💰 Napoli, pioggia di milioni in arrivo: e De Laurentiis gode

Aurelio De Laurentiis può esultare non solo per i risultati sportivi del suo Napoli, ma anche per quelli economici.

Dopo la vittoria contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli si appresta a giocare un’altra gara che lo stesso Luciano Spalletti ha definito ‘trappole’. Domenica sera, infatti, arriva allo Stadio Diego Armando Maradona l’ultima in classifica: la Cremonese di Davide Ballardini.Â

Il Napoli, conscio anche dell’eliminazione della Coppa Italia subita proprio dai grigiorossi, farà di tutto per portare a casa tre punti che rappresenterebbero un altro mattoncino per la vittoria finale del campionato. Gli azzurri, infatti, hanno la bellezza di tredici punti di vantaggio sull’Inter seconda e solo confermare questo margine sarebbe importantissimo per tutto il gruppo guidato da Luciano Spalletti.

Anche perché la fase ad eliminazione diretta della Champions League è ormai alle porte. Alla sfida contro l’Eintracht Francoforte, infatti, mancano solo due settimane. Il Napoli, almeno sulla carta, ha l’occasione di arrivare per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club. L’eventuale passaggio del turno, per l’appunto, significherebbe tanti milioni di euro per Aurelio De Laurentiis.Â

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe incassare in questa stagione la bellezza di 200 milioni di euro: ecco come

Come riportato sulle pagine del quotidiano sportivo ‘Corriere dello Sport’, infatti, il club partenopeo, grazie alle cinque vittorie arrivate nella fase a gironi della Champions League, ha già incassato 66,7 milioni di euro. Un eventuale passaggio del turno contro l’Eintracht Francoforte, invece, porterebbe nelle casse di Aurelio De Laurentiis altri 10,4 milioni di euro.Â

Mentre la vittoria finale della Champions League potrebbe portare in paradiso il patron partenopeo, visto che potrebbe arrivare ad incassare 117 milioni di euro. Se la massima competizione europea porterebbe questa cifra esorbitante, il possibile Scudetto non è così da meno. Il successo finale in campionato, al momento il traguardo più possibile per la squadra guidata da Luciano Spalletti, farebbe incassare ad Aurelio De Laurentiis 64 milioni di euro.Â