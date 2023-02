Napoli-Kvaratskhelia, il messaggio su Giuntoli lascia increduli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha registrato una particolare campagna acquisti. In tanti hanno commentato le gesta di Cristiano Giuntoli.

A inizio anno lo avrebbero detto in pochi, ma quello che hanno fatto il Napoli e nel complesso tutta la società è un autentico capolavoro. Aurelio De Laurentiis ha riposto totale fiducia nelle doti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e questi lo ha ripagato davvero nel migliore dei modi. La sessione di calciomercato estiva del club azzurra è stata a dir poco straordinaria.

Il ds del Napoli è stato capace di fare una cosa che difficilmente riesce nel mondo del calcio. La società ha abbassato notevolmente i costi, cedendo i calciatori con gli ingaggi più alti e puntando poi giovani di prospettiva. I risultati sono stati stupefacenti e la squadra ha impressionato ovunque.

Siamo ora al mese di Febbraio e fioccano gli elogi per la dirigenza azzurra. In Italia e all’estero elogiano la futuribilità e il lavoro di Giuntoli, capace di pescare in giro per l’Europa e per il mondo talenti di livello mondiale. Anche in Ucraina hanno recentemente elogiato il ds azzurro.

Napoli, piovono gli elogi per Giuntoli

Nel corso della trasmissione Radio Station 1 è intervenuto il dirigente Carlo Nicolini, uno degli uomini chiave dello Shakhtar Donetsk. Dalla trattativa Mudryk al mercato del Napoli, il dirigente ha trattato di tanti temi. Ecco le parole di Nicolini:

“Il Napoli è una delle poche squadre che si muove bene sul mercato. i dirigenti sono capaci e si sanno adattare al mercato. Kvaratskhelia? La società è stata brava a credere nelle qualità del ragazzo e quindi vanno solo meriti agli azzurri. Mudryk? Inizialmente faceva fatica, ma De Zerbi ne intui’ subito le potenzialità. Alla fine è esploso e anche contro il Real in Champions League è uscito tra gli applausi. Le società italiane non possono competere con le inglesi, devono solo provare ad arrivare prima”.